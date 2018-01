YouTube passa o site MySpace em volume de acessos O portal de vídeos YouTube, que hoje é parte da operação da Google, ultrapassou o site de relacionamentos MySpace e se tornou o quinto endereço mais acessado na internet, de acordo com levantamento do site de estatísticas Alexa.com. Até então, o MySpace estava à frente do YouTube. O serviço Alexa usa dados de milhões de usuários para estimar as estatísticas de tráfego dos sites. O endereço mais acessado é o portal Yahoo!, seguido pelo MSN (da Microsoft), pelo Google e pelo chinês Baidu, que também oferece buscas.