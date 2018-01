YouTube permite a usuários mapear vídeos no Google Earth

O Google está aproximando os mundos do vídeo online e da confecção de mapas ao permitir aos usuários do seu software Google Earth assistir e ouvir vídeos do YouTube mapeados para locais específicos. O Google está oferecendo uma nova disposição de vídeos do YouTube junto do software de visualização tridimensional do Google Earth, que combina imagens de satélite, mapas, terrenos e prédios de todo o mundo. Ao permitir aos criadores do YouTube localizar geograficamente os seus vídeos em um mapa, o Google permite aos usuários de internet se aproximarem de locais em todo o mundo e assistirem vídeos do YouTube relacionados à região. Por exemplo, os viajantes de Maui podem encontrar vídeos de surfe, snorkel ou peixes exóticos, enquanto visitantes virtuais de Chamonix-Mont Blanc podem assistir vídeos de esqui nos alpes. Os usuários do Google Earth já podem ver fotos de colaboradores do Panoramio, um serviço de mapeamento por fotos que o Google comprou em maio. No caso dos vídeos do YouTube, os criadores destinam informações geográficas aos seus trabalhos conforme fazem o upload para o site.