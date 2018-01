YouTube premiará os melhores vídeos dos usuários O site de compartilhamento de vídeos YouTube anunciou nesta segunda-feira, 19, a criação de um prêmio para os melhores vídeos criados pelos usuários em 2006. Serão premiados os melhores clipes em sete categorias: vídeo mais criativo, mais inspirador, melhor série, melhor comédia, músico do ano, melhor comentário e vídeo mais adorável. Os candidatos, selecionados pelo YouTube, serão listados em uma galeria chamada YTAwards (ainda não disponível). Usuários do site de compartilhamento de arquivos poderão votar em seus favoritos até esta sexta-feira e os vencedores serão anunciados no dia 25 (domingo). Os ganhadores receberão um troféu. "Queríamos fazer uma distinção para os vídeos mais populares, deixando os usuários escolherem quais precisam de um reconhecimento adicional", disse Jamie Byrne, chefe de marketing de produto no YouTube. Entre os candidatos estão séries conhecidas do grande público como a série fake Lonelygirl15 (mais sobre esta série aqui), Ask a Ninja e o vídeo com músicos sobre esteiras ergométricas da banda Ok Go (mais aqui).