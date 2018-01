YouTube proíbe vídeos de armas no Reino Unido

O site do YouTube no Reino Unido vai proibir a postagem de vídeos que mostrem armas sendo usadas como forma de intimidação. O Google, empresa proprietária do site, disse que a medida foi motivada "pelas preocupações crescentes em torno do assunto no país". Em julho, parlamentares britânicos criticaram sites de compartilhamento de vídeos, incluindo o YouTube, argumentando que deveriam filtrar seu conteúdo e banir imagens que exaltem a violência. O anúncio do YouTube ocorre em meio à escalada do número de crimes cometidos com facas entre jovens no Reino Unido "Nós reconhecemos que há uma inquietação em relação a vídeos que mostram armas com o objetivo de intimidar", disse o porta-voz do YouTube. A ministra do Interior britânica, Jacqui Smith, elogiou a proibição da empresa e pediu que outros sites façam o mesmo. "A medida é um grande avanço. Eu gostaria que outros sites seguissem o exemplo do YouTube e reforcem a mensagem de que a violência não será tolerada nem na internet nem no mundo real", disse a ministra. Ameaças diretas por parte de grupos ou indivíduos pela internet vem sendo banida em várias partes do mundo e o porta-voz do YouTube disse que era preciso "refletir leis locais e assuntos sensíveis em alguns países diante dos conteúdos variados postados pelos usuários". Na Alemanha, o site local do YouTube proíbe a veiculação de vídeos com conteúdo nazista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.