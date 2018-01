YouTube quer criar um canal próprio de TV O portal de vídeos YouTube, que pertence à empresa de pesquisas Google, está planejando a criação de um canal de TV, segundo noticiou nesta terça-feira o jornal norte-americano The Wall Street Journal. Segundo a matéria, o portal de vídeos quer expandir o alcance de seus arquivos, que reúnem mais de 65 mil novos arquivos enviados por usuários diariamente. Outra possibilidade é que o serviço feche parcerias com redes tradicionais de Tvs nos EUA para montar programas onde exibiria os vídeos. Contudo, o expediente não é novo, já que inúmeros canais de TV ao redor do mundo, inclusive no Brasil, se ancoram nos arquivos armazenados do YouTube para rechear sua programação.