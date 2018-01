YouTube recebe mais visitas do que concorrentes somados

O YouTube, que teve de remover vídeos protegidos por direitos autorais de seu site depois de contestações legais de alguns grupos de mídia, registrou uma alta em sua audiência que o coloca à frente dos seus 64 maiores concorrentes somados no mercado dos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa. O mercado norte-americano do YouTube, adquirido pelo Google por US$ 1,65 bilhão em novembro do ano passado, subiu em 70% de janeiro a maio, em termos de número de visitantes, informou a Hitwise, uma empresa que mede audiências de Internet, em relatório publicado na quarta-feira. Em contraste, as visitas aos 64 sites seguintes na lista da Hitwise subiram em apenas 8% no mesmo período. "Em maio de 2007, a participação de mercado do YouTube era 50% maior do que a desses 64 sites somados", disse LeeAnn Prescott, diretora de pesquisa da Hitwise, em um resumo das constatações de sua empresa. A participação do YouTube no mercado norte-americano de vídeos online foi de 60,2% em maio, de acordo com a Hitwise. O rival mais próximo, o MySpace, tinha 16,08% do mercado, de acordo com a pesquisa sobre hábitos de navegação. O Google Video, site irmão do YouTube, atraiu 7,81% das visitas no período, e o Yahoo ficou com 2,77%. O MSN, da Microsoft, detinha 2,09% do mercado, de acordo com o estudo. O Metacafe, um site recém criado, foi o oitavo mais visitado entre os serviços de vídeo online norte-americanos, com 0,7%; a America Online, da Time Warner, teve 0,94% e a lista dos 10 mais se completa com os 0,86% da Veoh, segundo a Hitwise. A Viacom abriu processo por violação de direitos autorais contra o YouTube, em março, solicitando 1 bilhão de dólares em indenização e exigindo que o site removesse milhares de vídeos contendo trechos de seus populares programas, tais como The Daily Show with John Stewart, The Colbert Report e South Park.