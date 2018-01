YouTube registra aumento de 218 vezes em visitas no último ano O serviço de publicação de vídeos YouTube teve um salto no número de visitas, registrando 12,6 milhões de visitantes únicos em maio, um crescimento de 218 vezes na comparação com agosto do ano passado, quando o número de visitantes no mês foi de 58 mil. Os números são da empresa de pesquisas comScore, que monitora o índice de visitação e o perfil dos usuários de sites na internet. Segundo a empresa, o visitante do YouTube é do sexo masculino, tem entre 35 e 64 anos e renda anual acima de US$ 60 mil. Homens, no entanto, são responsáveis por apenas 53,2% do tráfego. Concorrência A visitação às páginas do site também tem motivado outros negócios a seguirem o YouTube, com a promessa de fornecer espaço gratuito para hospedar vídeos. Entre os exemplos recentes está o brasileiro Flogcam, que traz uma interface em português e vídeos diversos, de comerciais a vídeos engraçados. Outro site que posta vídeos na Web é o Guba, onde o usuário pode alugar ou comprar filmes e vídeos ou assistir clipes gratuitos fornecidos pelos usuários, a exemplo do YouTube, com a diferença de que há a opção de baixar os vídeos para dispositivos portáteis como o PSP (videogame da Sony) ou o iPod vídeo. Recentemente, o endereço passou a vender filmes da Warner pela internet. Mas há um novo site de armazenamento de vídeos que está chamando a atenção dos usuários: o eefoof. A página tem um funcionamento similar ao YouTube, embora o design do site seja mais simples e o funcionamento instável (como o site está chamando a atenção da imprensa mundial, muitas vezes sofre para dar conta do excesso de visitas). Seu grande diferencial, no entanto, é a promessa de remunerar os clientes conforme a popularidade dos vídeos que exibirem. Uma vez por mês, o site medirá os registrarem mais visitas, premiando-os com valores em dinheiro. Para valores acima de US$ 25, os ´donos´ das imagens receberão créditos pelo sistema de pagamentos PayPal. Mas só vale imagens próprias. Vídeos de outros autores serão desconsiderados pelo site.