YouTube se diferencia por ter editor online A graça de fazer uma videomensagem é justamente o seu aspecto meio precário. A resolução não é nenhuma maravilha e a gravação tem de ser feita em uma só tomada. É assim em todos os sites de "microvídeos". Menos em um: o YouTube. O serviço de vídeos mais popular da internet também oferece o recurso QuickCapture, que funciona igualzinho ao equivalente do Flixn, Hello Deo e de outros sites do gênero. O diferencial é o seu editor online, o YouTube Remixer. Ele é bem simples e fácil de mexer: dá para dividir o filme em partes e até incluir umas besteirinhas, como criar bordas animadas e legendas engraçadinhas. Futuramente o editor online também permitirá incluir elementos musicais. De todos os serviços de videomensagens, o YouTube é realmente o mais completo e é indicado para quem quer fazer um vídeo mais longo e tem tempo para editá-lo. Porém ele é o mais "atrasadinho" de todos. Enquanto os seus rivais sobem os vídeos assim que eles terminam de ser gravados, o YouTube leva no mínimo cinco minutos para colocá-lo na rede. DÁ PARA BAIXAR? Embora o propósito da videomensagem não seja essa, muita gente quer gravar a mensagem no computador ao fazê-la ou recebê-la. Mas nem todos os sites permitem isso. No YouTube o jeito é ter um programa específico que grave vídeos do site, como o VDownloader (www.vdownloader.es). É um software que "lê" a URL do vídeo e grava o arquivo no formato desejado pelo internauta. Para gravar uma videomensagem feita no Yvideo, é preciso fazer o download do programa FLV Player. Já o EyeJot oferece uma ferramenta para gravar os vídeos no formato MPEG4. Nos testes o vídeo realmente abria, mas não era o original e sim uma gravação do site, segundo a qual meu vídeo teria desaparecido. Bizarro.G.M.