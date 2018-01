YouTube terá vídeos da Warner Music O portal de vídeos YouTube, que hospeda arquivos gratuitamente, passará a oferecer também vídeos musicais da gravadora Warner Music. As duas empresas anunciaram um acordo nesta segunda, dia 18, para oferecer diversos conteúdos em vídeo por meio do YouTube até o final do ano. Serão vídeos musicais, entrevistas e programas diversos com artistas da Warner. Mas os vídeos utilizarão ainda uma tecnologia de proteção de direitos autorais, impedindo que sejam copiados livremente. A tecnologia para impedir esse tipo de ´pirataria´ ainda não existe, embora esteja em desenvolvimento. O novo sistema permitirá que as companhias controlem os acessos aos vídeos e possam administrar pagamentos: as empresas irão dividir a renda de anúncios auferida com os vídeos. A Warner Music é uma das maiores gravadoras do mundo, contando com um leque variado de artistas que inclui clássicos como Led Zeppelin, the Doors e Ray Charles, além de Madonna e bandas como Red Hot Chili Peppers, Linkin Park e Green Day.