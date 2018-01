Youtube testará tecnologia de identificação, em breve

O serviço de vídeos na internet Youtube testará em breve uma nova tecnologia de identificação de vídeo com duas das maiores empresas de mídia do mundo, a Time Warner e a Walt Disney. A tecnologia, desenvolvida por engenheiros do Google, que controla o YouTube, ajudará os proprietários de conteúdo, como estúdios de TV e de cinema, a identificar os vídeos colocados no site sem a autorização do proprietário, informou a empresa na segunda-feira. As chamadas "video fingerprints tools" estarão disponíveis para testes em cerca de um mês, disse um executivo do YouTube.