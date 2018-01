YouTube vai oferecer canal de vendas associado aos seus vídeos

O YouTube, líder em exibição de vídeos pela internet, lançou uma rede de vendas, em seu mais recente esforço por tirar benefício de seu enorme público e justificar os 1.760 milhões de dólares que o Google pagou pelo portal há dois anos. O novo serviço, lançado na última terça nos EUA, apresenta botões debaixo dos vídeos no YouTube para oferecer aos usuários a possibilidade de comprar canções, filmes, programas de TV, ingressos para shows e outros produtos mostrados ou mencionados em um vídeo em particular. Ao clicar em um dos links, o usuário é levado a outra página, como o Amazon.com ou a Itunes Store. O YouTube recebe comissão por cada venda concluída. No início, o site venderá canções avulsas de selos importantes, como EMI e Universal, e jogos da Eletronic Arts, mas espera convencer estúdios a vender filmes e programas de televisão pelo site. O YouTube pretende ir além nas vendas de produtos de entretenimento e criar um bazar de compras. Por exemplo, um vídeo sobre cuidados com o lar poderá incluir um botão para comprar um cortador de grama. "Esse é apenas o primeiro passo nessa empreitada", disse Shishir Mhrotra, diretor de produtos do YouTube. O site pretende expandir o canal de vendas fora dos EUA, mas não especificou um calendário internacional para esses lançamentos. Os links para produtos respondem a uma intenção do YouTube de lucrar com sua popularidade sem alienar um público acostumado a ver vídeos sem as interrupções comerciais da televisão. O YouTube também deverá lidar com as questões espinhosas sobre o direito de propriedade intelectual que têm restringido seu direito de exibir vídeos.