YouTube vai oferecer programação da rede americana CBS

O YouTube, site de vídeos de propriedade do Google, anunciou hoje que começará a oferecer programação da cadeia americana de televisão CBS, o que lhe permitirá aumentar sua receita publicitária. Veja também: YouTube vai oferecer canal de vendas associado aos seus vídeos O site oferecerá aos usuários episódios completos de séries de CBS como "Star Trek" ("Jornada nas Estrelas"), "Young and Restless" ou a atual temporada de "Beverly Hills 90210" ("Barrados no Baile"). Cada capítulo durará entre 20 e 48 minutos e incluirá publicidade, apesar de o YouTube não especificar se serão cortes publicitários ou anúncios na página ao redor do vídeo. Até agora, o YouTube só oferecia versões reduzidas, com menos de 10 minutos de alguns programas de televisão, tais como gravações da programação disponibilizadas no site por seus usuários. O site frisou que não está negociando com outras cadeias de TV. Adquirido há dois anos pelo Google por US$ 1,65 bilhões, o YouTube é um dos sites mais acessados da internet, mas até agora a firma não conseguiu traduzir sua popularidade em rentabilidade e está sob grande pressão para aumentar sua receita publicitária.