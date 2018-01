YouTube vai oferecer programas de televisão dos anos 60 O YouTube, popular site de compartilhamento de vídeos online pertencido ao Google, assinou um acordo com o Digital Music Group para oferecer programas de televisão dos anos 60, como Meu Marciano Favorito. A Digital Music disse nesta segunda-feira, 12, que o acordo também inclui um trato para permitir que algumas músicas, das quais detém os direitos, sejam usadas em vídeos de usuários colocados no YouTube. A empresa é dona dos direitos de publicação ou distribuição de mais de 40 mil gravações e mais de 4.000 horas de conteúdo de vídeo, inclusive filmes e programas de televisão. A Digital Music, com dois anos de idade, tem parcerias online com a Apple, iTunes Music Store, Napster e Wal-Mart. O YouTube esteve recentemente sob pressão de donos de direitos autorais, como a Viacom, a qual na semana passada pediu que o site removesse mais de 100 mil vídeos da empresa postados ilegalmente por usuários. Mas o site também assinou acordos com companhias de música como Warner Music Group, Universal Music Group e Sony BMG Music Entertainment, o que permitirá que consumidores utilizem suas músicas para a criação de vídeos.