ZenZui permite que celulares usem a Web com zoom A ZenZui, empresa recentemente formada para explorar uma tecnologia pesquisada pela Microsoft, quer ajudar os usuários de celulares a visitar facilmente seus sites preferidos mesmo nas minúsculas telas de seus telefones. A ZenZui revelará a tecnologia que deu o nome ao grupo --abreviação de Zooming User Interface-- na terça-feira, na feira CTIA de comunicação sem fio, em Orlando, Flórida. Os primeiros testes da empresa surgem no momento em que o uso de celulares para entretenimento e comércio deve decolar, oferecendo aos anunciantes novas oportunidades de atingir os consumidores, e às operadoras de telefonia móvel fontes adicionais de receitas. "Cerca de cinco anos atrás, começamos a estudar a sério o problema da navegação na Internet móvel", disse John SanGiovanni, co-fundador da ZenZui e antigo funcionário da divisão de pesquisa da Microsoft. "Todos concordam que é uma experiência cheia de tropeços, mesmo com a maior largura de banda disponível", disse ele à Reuters. "Queríamos reinventar completamente a experiência de consumo de conteúdo." Lente de aumento A tecnologia da ZenZui cria uma página com até 36 "blocos", organizados em grupos de quatro em uma tela de celular, e cada quadrado oferece link direto a um site de Internet favorito ou a fontes de informações como relatórios sobre o clima e tráfego. Usando o teclado do celular, o usuário pode fazer "zoom" para um grupo determinado de quadrados, e de lá para um quadrado específico, a fim de obter informação na Web. O usuário pode selecionar que blocos aparecerão em seu celular, ligados por exemplo a sites de locação de vídeo, resenhas sobre culinária ou livrarias online. A ZenZui quer oferecer a tecnologia de maneira generalizada até o final do ano. Os anunciantes poderiam oferecer aos visitantes regulares um bloco especialmente concebido para uso em seu celular, ou usuários de celulares poderiam trocar com os amigos blocos sobre músicas ou sites de redes sociais. "O modelo de negócios se baseia em publicidade", disse Eric Hertz, presidente-executivo da ZenZui e veterano executivo do setor de comunicação móvel. "O assinante não paga, e a operadora também não precisa pagar pelo aplicativo."