ZN5 é ótimo para panorâmicas

Fabricado em parceria com a Kodak, o Motozine ZN5 é o primeiro celular da Motorola com câmera de 5 megapixels e funções especiais para fotografar. Por exemplo, o ZN5 é perfeito para fazer imagens panorâmicas. Você tira a primeira fotografia e gira o telefone. A câmera "percebe" o movimento e automaticamente bate imagem seguinte quando você atingir o ponto certo, mostrado em uma seqüência de três pequenas janelas na tela. O resultado da montagem panorâmica é de extrema qualidade. O problem a do ZN5 é que a qualidade das imagens em geral deixa a desejar. No teste do Link, a câmera não se adaptou bem às condições de luz na maior parte das imagens e as fotos ficaram com um tom amarelado. Mesmo em locais abertos, sob a luz do sol, as imagens do ZN5 tinham um resultado mais escuro. O tom amarelado era superado apenas com o flash ligado – que, aliás, é um flash real, e não apenas uma luz forte, como em outros celulares. Apesar disso, as cores dos objetos ficaram vivas definidas, próximo ao real. Outro ponto que deixa o ZN5 para trás é que ele não tira fotos com efeitos (preto e branco, sépia, etc). É preciso usar o editor de imagens para aplicá-los. O problema é que ele é muito difícil de usar. É preciso apertar uma série de botões para achar o efeito que você deseja. O ZN5 ainda traz dois recursos muito bons que não estão presentes em outros aparelhos. Ele consegue acessar conexões de internet sem fio (Wi-Fi), para navegar na web sem usar a rede da operadora, e pode ser ligado na televisão com um cabo especial. Isso é muito útil para quem deseja exibir as fotografias para amigos ou parentes na TV da sala. Fichatécnica MOTOZINE ZN5 MOTOROLA PREÇO | R$ 1.200 (preço sugerido pelo fabricante, sem desconto das operadoras) OPERADORAS | Não informado DETALHES | Wi-Fi, flash xenon, 250 MB de memória interna e cartão de 1GB