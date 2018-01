Zoho Office pode ser acessado via iPhone Entre os internautas mais descolados, o pacote de programas online Zoho Office (www.zoho.com) é o preferido absoluto. Ele oferece nada menos do que 17 softwares e acaba de incorporar o inovador recurso "offline mode", presente no rival Google Documents. O Zoho Office só não é a melhor opção para todo mundo porque tem uma interface gráfica meio confusa, cheia de itens, e requer certo domínio do inglês. Mas ele compensa essa limitação com um recurso sensacional: tem uma versão especialmente projetada para uso no supercelular da Apple, o iPhone. Para usá-la, basta acessar (pelo navegador do iPhone) o endereço http://mobile.zoho.com. Cinco dos 17 programas que formam o Zoho Office já estão disponíveis nessa versão "portátil", todos com o visual adaptado para rodar bem na telinha do iPhone. O único porém é que, ao menos por enquanto, não dá para editar os documentos via celular - só ler o conteúdo. Mesmo assim trata-se de uma novidade bacana e útil (os donos de iPhone podem ter seus documentos sempre à mão). Se você não tem um iPhone, pode valer a pena experimentar o Zoho em seu PC porque ele tem um recurso, o Zoho Viewer, que permite colocar documentos online para que outras pessoas os vejam. Até aí, nada demais – os programas online da Adobe e do Google (leia textos nesta página), também oferecem isso. A diferença é que o Zoho permite definir por quanto tempo os documentos poderão ser acessados: um dia, uma semana ou um mês. Ao final desse prazo, o compartilhamento é automaticamente bloqueado. Para quem trabalha em grupo e quer ter controle absoluto sobre o que os colegas estão fazendo com os documentos, é uma função extremamente útil. B.S.G.