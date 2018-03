Zona Sul de SP fica sem água até 17h20 O fornecimento de água da Sabesp para a região Sul da Capital paulista ficará interrompido até as 17h20 de hoje. A empresa paralisou a Estação Elevatória de Água de Vila Olímpia para realização de serviços de melhoria do abastecimento e redução de perdas, segundo comunicado no site da companhia. As intervenções começaram às 7h20. Durante este período serão atingidos os bairros: Centro Empresarial de São Paulo, Chácara Japonesa, Chácara Santo Antonio, Chácara São Luiz, Granja Julieta, Jardim Cedro do Líbano, Jardim Eliomar, Jardim Dom Bosco, Vila Campos Sales, Jardim Abrantes, Vila Guaianazes, Jardim Promissão (parte), Vila do Cruzeiro (parte), Vila Henrique, Vila São Francisco, Vila União, Vila Almeida, Jardim Internacional, Vila Miranda, Jardim Santo Antonio, Santo Amaro (parte), Várzea de Baixo, Brooklin Novo, Cidade Monções, Jardim das Acácias, Jardim Edith, Vila Gertrudes, Vila Cordeiro, Itaim Bibi, Vila Olímpia e Vila Funchal. A Sabesp deixou a central de atendimento 195 à disposição dos usuários para casos de emergência.