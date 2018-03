Zonas norte e oeste do Rio vivem surto de dengue O número de casos de dengue no município do Rio quintuplicou em janeiro deste ano em relação ao mesmo período de 2007. Somente no último mês foram notificados 5.217 casos, contra 987 registrados no mesmo período do ano passado. O superintendente estadual de Vigilância em Saúde, Victor Berbara, disse que, apesar de haver surto em alguns bairros das regiões norte e oeste da capital, não há epidemia no Estado. ?Estamos percebendo que os maiores focos do mosquito Aedes aegypti são as caixas d?água e piscinas não tratadas, ou seja, os grandes reservatórios de água. Os pratinhos de plantas, pneus velhos e poças d?água não são os grandes vilões, mas nem por isso o cidadão deve descuidar. É necessário que todos façam a sua parte?, disse Berbara. Um estudo do Instituto Oswaldo Cruz, ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, confirma essa percepção. Ou seja, o mosquito da dengue - o Aedes aegypti - se direciona preferencialmente para grandes locais, como caixas d?água, que podem se transformar em criadouro do vetor, o que indica a necessidade de atenção redobrada em sua limpeza. A pesquisa da Fiocruz avaliou duas áreas com características diversas - Tubiacanga, na Ilha do Governador, e a Favela do Amorim, em Manguinhos - durante as estações seca e chuvosa. As caixas d?água e tonéis foram identificados como os reservatórios onde o mosquito mais se reproduz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo