A Defesa Civil informa que é de extrema importância que a população siga as orientações do órgão para que vidas sejam preservadas e os desastres evitados. Técnicos estão monitorando a previsão do tempo, por meio da parceria com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), que observa as condições meteorológicas e as transmite para a Defesa Civil.