Zoo adota filhote de ursa polar sem leite

Um filhote de urso polar foi "adotado" por um zoológico na Dinamarca depois que a sua mãe parou de produzir suficiente leite para amamentá-lo.

O animal, batizado de Siku - ou gelo na Groenlândia - nasceu no mês passado no parque Skandinavisk Dyrepark Djursland, em Kolind.

A mãe do urso parou de produzir leite pouco depois, levando a equipe do local a intervir e tomar as rédeas do cuidado do filhote.

Três funcionários foram destacados para cuidar de Siku e, segundo o parque, embora pareça invejável, a tarefa vai requer atenção integral durante o primeiro ano de vida do animal.