Zoológico alemão exibe filhote de leão com tigre; veja vídeo

Dois filhotes de pai leão e mãe tigre estão agitando o zoológio de Gritz, na Alemanha. À primeira vista, os animais de três anos se parecem mais com o pai, mas as manchas no rosto são herança da mãe. O cruzamento é raro. No zoológico, eles são conhecidos como "ligers", uma combinação das palavras, no inglês, "lion" e "tiger". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.