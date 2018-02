Zootec debate agroindústria brasileira O Zootec 2009, o maior evento do País na área de zootecnia, começou na segunda-feira e prossegue até sexta-feira, em Águas de Lindoia (SP). O tema central do evento, promovido pela Associação Brasileira de Zootecnistas em parceria com a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/USP, é "Visão estratégica de cadeias do agronegócio", com o objetivo de contribuir para uma ampla discussão sobre o complexo agroindustrial brasileiro e sua inserção mundial.