Zune, da Microsoft, chega às lojas A última invenção da Microsoft, o reprodutor digital de música Zune, enfrentará o veredicto mais temido, o do público, que terá que dizer se o aparelho - que chegou terça-feira às lojas - está à altura do ´rei´ da reprodução digital: o iPod da Apple. Até agora, o novo utilitário da Microsoft, no qual a empresa investiu anos de trabalho e milhões de dólares, só passou pelo crivo de alguns especialistas e da imprensa especializada, que o receberam com certo ceticismo. "Num mundo sem o iPod, o Zune seria imbatível", disse Michael Gartenberg, analista da Jupiter Research, que não acredita que o lançamento do reprodutor da Microsoft causará algum tipo de dano ao reprodutor da Apple, que domina 80% do mercado americano. Dianteira A empresa de Steve Jobs tem a seu favor não apenas o fato de ter se transformado na líder indiscutível da reprodução digital, com quase 70 milhões de iPods vendidos em cinco anos, mas também o de ter criado uma nova tendência, um novo mercado, assim como ocorreu nos anos 80 com o walkman da Sony. Ao longo destes anos, várias empresas como a Creative, a Sony e a SanDisk lançaram reprodutores de arquivos MP3 com a intenção de acompanharem o embalo da Apple, mas nenhum deles conseguiu abalar a dianteira da Apple. Apenas o anúncio de uma gigante como a Microsoft gerou expectativas sobre a chegada ao mercado de um produto suficientemente original e inovador para competir com o iPod. Mas, à primeira vista, os analistas tiveram uma conclusão unânime sobre o Zune: é parecido com o iPod. De fato, o Zune é retangular como seu concorrente, tem uma tela onde vídeos podem ser vistos e um círculo para mexer no menu, embora sem as qualidades do controle sensível ao toque projetado e patenteado pela Apple. O Zune com 30 GB de memória será vendido por US$ 250, a mesma faixa de preço do iPod com mesma capacidade de armazenamento. Além disso, é um pouco maior e mais pesado. Diferenciais No entanto, o aparelho da Microsoft, que será fabricado pela Toshiba, tem algumas particularidades, como uma tela maior (meia polegada) e um sintonizador de rádio em freqüência modulada, algo do que seu concorrente não tem. A grande inovação do Zune, segundo os especialistas, é a conexão WiFi que permite detectar a presença de outros usuários que estejam perto e trocar músicas com estes, embora a música emprestada só possa ser escutada três vezes. Os próprios diretores da Microsoft apresentaram esta "socialização" da música como a grande contribuição do Zune para o mundo dos reprodutores de arquivos digitais. Mas os analistas acusam a Microsoft de entrar tarde no mundo das novas tendências, talvez sob a idéia equivocada de que são modas passageiras. Sendo assim, decidiu entrar no multimilionário setor dos videogames quando Sony já era imbatível com o PlayStation, e agora entra no da música digital quando o iPod é, praticamente, onipresente nos EUA. Paralelamente ao lançamento do Zune, a Microsoft apresentou o site de download de música Zune Marketplace, correspondente ao Itunes que alimenta os donos de iPods em mercados como o norte-americano, europeu e japonÊs. Tudo isso de olho nas temporada de vendas natalinas, durante a qual a Microsoft pretende dar uma boa dentada no bolo que até hoje era quase exclusivo da Apple. Para isso, Microsoft tentou nas últimas semanas ganhar a simpatia do público mais jovem, através de encontros com estudantes; dos artistas independentes, com intervenções em blogs especializados; e da indústria fonográfica. Na semana passada, a empresa assinou um acordo com uma das grandes do setor, a Universal Music, segundo o qual esta ganhará uma parte das receitas que a Microsoft obtiver com as vendas no Zune Marketplace. Em contrapartida, a Universal Music disponibilizará para os usuários do site todos seus catálogos de músicas.