Zune da Microsoft é apresentado oficialmente A Microsoft apresentou oficialmente o Zune para a imprensa especializada nesta quinta-feira, nos Estados Unidos. Como já se sabia, a empresa confirmou que o aparelho terá um HD de 30 GB, funcionalidades de comunicação sem fio, para compartilhar músicas com usuários de outros aparelhos Zune na imediação do sinal, e uma loja virtual de músicas associada, a exemplo do que a Apple faz com a dupla iTunes-iPod, e que se chamará Zune Marketplace. Como antecipado aqui, no portal do Estadão, o aparelho traz um sintonizador FM embutido, recurso que só é possível no iPod com o emprego de acessórios vendidos à parte. Outra diferença é que os usuários do Zune poderão comprar músicas separadamente ou por meio do Zune Pass, uma modalidade de assinatura que permitirá baixar um determinado número de canções por meio de uma taxa mensal. O Zune chega ao varejo norte-americano a tempo de entrar na lista de compras de final de ano e estará disponível em três cores: preto, marrom e branco. O portátil será realmente fabricado pela Toshiba e terá, em breve, uma série de acessórios como adaptadores para uso do Zune em automóveis e conectores para exibir músicas e vídeos em aparelhos de som e Tvs.