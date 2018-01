Zune, da Microsoft, pode ter versão com função de celular O Zune, o novo tocador digital que a Microsoft prepara para concorrer com o iPod da Apple, deve ter também uma versão que funcionará com telefone celular. A informação faz parte de uma declaração dada pelo executivo Chris Stephenson, gerente do projeto Zune. ?Um telefone Zune faz parte do futuro desta marca?, disse Stephenson. Se a idéia for adiante - a Microsoft já equipa vários smartphones com o seu sistema operacional Windows Mobile - o Zune/celular concorrerá novamente com a Apple, já que existem boatos de que a empresa está projetando um telefone celular que também tocará músicas. Quando a companhia lançou com a Motorola o Rokr, um celular que trazia o software iTunes embutido, o mercado esperava um telefone revolucionário. A decepção ficou por conta de um celular modelo E398 ligeiramente repaginado e que não tinha o mesmo encanto dos tocadores digitais da Apple.