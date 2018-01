Zune é o 2º nos EUA, mas não concorrerá com o iPhone O Zune, projetado pela Microsoft e fabricado pela Toshiba para ser o principal rival do iPod, amargou um pálido segundo lugar entre os tocadores digitais nos EUA, conta meros 9,1% do mercado (frente aos mais de 70% da linha iPod) nas vendas de março nos EUA, sendo estudo da empresa de pesquisas NPD Group. A cifra representa um pequeno crescimento frente aos 8,8% das vendas do tocador em fevereiro. Mas em compensação há uma novidade ruim: ao contrário do que estava sendo especulado nos sites de tecnologia e blogs especializados, não haverá mais uma versão do Zune com a função de telefone celular, o que faria a empresa concorrer diretamente com o iPhone da Apple (que estréia nos EUA em junho). Quem jogou o balde de água fria foi o chefão da Microsoft, Steve Ballmer, que, perguntado sobre o misto de celular/tocador, afirmou categoricamente que: "este não é um conceito que vocês nos verão fazendo algum dia". A empresa, contudo, já desmentiu desmentidos antes na iminência de lançar novos produtos. Não seria surpresa se fizesse isso novamente.