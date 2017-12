Menina de três anos é atingida por bala perdida no Rio

Uma menina de 3 anos é a mais recente vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Tauanny Jesus de Paula foi atingida nas costas em uma favela de Costa Barros (zona norte), na noite de sexta-feira, dia 27. Ela está internada no hospital municipal Salgado Filho, no Méier (zona norte). Parentes aguardam informações sobre os procedimentos para retirada da bala, alojada perto da coluna.

De acordo com o comandante do 41° Batalhão de Polícia Militar (Irajá), tenente-coronel Marcus Neto, a menina foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Costa Barros, na comunidade da Pedreira, e depois transferida para o Salgado Filho. A família disse à polícia que Tauanny estava em uma rua da comunidade quando homens a bordo de um automóvel de cor escura passaram atirando. Há informações de que um homem também foi ferido pelos disparos e fugiu. Com Tauanny, já são 36 casos de balas perdidas este ano no Estado do Rio.