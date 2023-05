A abolição da escravidão na capa do Estadão em 1888: “A pátria livre”

Um dos fatos históricos mais importantes noticiados no Estadão ao longo de sua existência é a abolição da escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888. Publicado dois dias depois da Lei Áurea, pois o dia seguinte à abolição foi decretado feriado nacional, o texto “A Pátria Livre” exaltava o fim da “vergonhosa instituição” do direito de propriedade sobre o homem.

Na época, o jornal se chamava A Província de São Paulo. Leia a íntegra de “A Pátria Livre” com a grafia original da época e veja a edição original:

A PATRIA LIVRE

Já não há mais escravos no Brazil. A lei n. 3353 de 13 da Maio de 1888 assim o declara no meio de festas que se estendem por todo o paiz, para honra e gloria desta nação da Ame­rica.

Desde hontem está em vigor o ex­cepcional Decreto da soberania nacio­nal que a princesa regente, em nome do imperador, sanccionou e seus ministros o fizeram publicar.

Ahi está uma victoria esplendida da opinião, a affirmação do quanto póde um povo quando sabe fazer valer a sua vontade.

Timidamente ella pronunciava-se no período anterior a 1869, e é dahi em diante que apparecem as primeiras afirmações contra o direito de pro­priedade sobre o homem e os ataques a mais directos á escravidão.

As opiniões dispersas, pelo correr natural das cousas, se concretisam sem combinações porque concorrem para um mesmo fim: de individuaes tornam-se collectivas e afinal toma uma fórma, unica, expressiva, inilludivel - é nacional.

Confirma-se mais uma vez esta lei sociologica — a solidariedade social das gerações nasce da somma de seus esforços relativos ao momento historico; o pobre legado de uma que passa constitue a riqueza de outra que vem.

Na massa popular somem-se mui­tos trabalhadores valentes e nas clas­ses dirigentes perdem-se outros tan­tos, menos enthusiastas mas não me­nos influentes nos resultados das refórmas.

É o que se dá com a abolição da escravidão entre nós.

Na suprema direcção da sociedade, nas funções do governo, quatro ho­mens representam as diversas phases do movimento libertador da raça ne­gra, depois de extincto o trafico: Zacharias de Góes e Vasconcellos, chefe do gabinete que primeiro lem­brou ao parlamento a reforma; o vis­conde do Bio Branco, do gabinete que conseguiu a liberdade dos nascituros, a lei de 28 da Setembro de 1871; o se­nador Dantas, do gabinete que propoz a libertação dos sexagenários sem indemnisação; o senador João Alfredo, do gabinete que completou a obra ex­tinguindo a escravidão.

Nessa successão de factos era difficil descriminar a responsabilidade dos partidos, e a abolição fez-se na sua marcha ascendente com apoio dos conservadores, liberaes e republicanos.

Comprehende-se que os partidos do governo mais de uma vez tivessem de recuar de medidas definitivas, mas a verdade é esta: sempre que foi preci­so votar uma lei, ella passou com o apoio dos partidos, porque exprimin­do as anteriores um systema de transacção, os que pediam muito acceitavam a lei deficiente, certos de que logo depois alcançariam mais.

Chegou a vez de se obter tudo e os poderes públicos, competentes para legislar, camaras e corôa, eliminaram as leis de excepção e extinguiram a escravidão.

Está completo o trabalho de destruir e arruir de todo a vergonhosa instituição, mas é preciso agora não nos esquecermos do trabalho de reconstruir.

A Patria sem escravos não é ainda a Patria livre.

Agora começa o trabalho do liber­tar os brancos assentando a consti­tuição política sobre bases mais largas e seguras para felicidade do povo e gloria nacional.

Devemos ser hoje mais felizes que hontem, mas convém que o sejamos amanhã ainda mais que hoje.

Notícia da abolição da escravidão no jornal de 15/5/1888 Foto: Acervo Estadão

Página dojornal de 15/5/1888 Foto: Acervo Estadão

Página dojornal de 15/5/1888 Foto: Acervo Estadão

Abolicionistas

Dias antes, quando a lei saiu do Parlamento para ser encaminhada à regente, princesa Isabel, que a promulgou, o jornal já anunciava, no texto Glória à Pátria, de 13 de maio: ”Está extincta a escravidão no Brazil”.

Naquelas linhas são evocadas homenagens à luta abolicionista, saudações aos trabalhos de Aureliano Cândido Tavares Bastos, Luiz Gama, Américo Campos, Ferreira de Menezes, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e a lembrança dos exemplos das províncias do Ceará e do Amazonas, que aboliram a escravidão em seus territórios quatro anos antes, em 1884.

O tom da celebração expressa na cobertura pode ser melhor entendido com os artigos de Francisco Rangel Pestana, um dos fundadores do jornal. Redator e articulista, Rangel Pestana foi militante abolicionista e signatário do Manifesto Republicano de 1870.

Foi sua pena que, em abril de 1884, anunciou aos leitores da Província no texto “A escravidão e o abolicionismo” que a causa da abolição começava “a ser comprehendida como deve em todo o paiz: - é já uma arvore frondosa, cujas raízes vigorosas se estendem por toda a parte e, onde quer que cheguem, encontram alimento nos homens de tempera elevada”, e que declarou, em julho do mesmo ano: ”dentro de poucos annos a escravidão estará extincta. O seculo XX não encontrará escravos no Brazil.”

República

Para ele, as causas abolicionista e republicana eram indissociáveis. Pensamento refletido em sua atuação política empenhada em tornar a bandeira do fim da escravidão consenso entre os membros do Partido Republicano Paulista.

Dizia que “democracia e escravidão são cousas que se repellem” e criticava as “conveniencias de occasião” de políticos que se declaravam republicanos, mas não abolicionistas. Enxergava nos casos do Ceará e do Amazonas uma prova da força de um futuro sistema federativo, “pela abolição a cargo das províncias chegaremos à autonomia politica e à descentralização administrativa sob a fórma – Federação”, escreveu.

