Affonso Romano de Sant’Anna: “Que País é Este?” Poesia para muitos. Na praça maior

Affonso Romano de Sant'Anna em São Paulo. 3 de setembro de 1996. Foto: Agliberto Lima/Estadão

Desde que surgiu no meio literário nos anos 60, Affonso Romano de Sant’Anna [1937-2025] consolidou-se como um dos grandes nomes da poesia e literatura no Brasil. Já naquela época colaborou com o Suplemento Literário do Estadão , onde publicou trabalhos próprios e analisou a poesia em ensaios e artigos.

Em 1984, o jornal publicou um perfil de Affonso Romano de Santa’Anna e uma análise de sua obra na série “Escritor Brasileiro Hoje”. Trechos do poema “Que País é Este?”, uma de suas obras mais marcantes foram destacados na página:

QUE PAÍS É ESTE? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento (...) Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento Uma coisa é um país, outra o aviltamento. (...) Este é o país do descontínuo onde nada congemina e somos índios perdidos na eletrônica oficina Affonso Romano de Sant'Anna

Veja alguns desses momentos do poeta, cronista e escritor nas páginas do jornal, como em 2013, quando, junto com a mulher Marina Colasanti, foi entrevistado pelo repórter Ubiratan Brasil sobre o livro que escreveram sobre Clarice Lispector. Clique nas imagens para ampliar e nas datas para acessar os jornais da época.

Estadão - 18 de novembro de 1984

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 24 de março de 1962

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 15 de julho de 1984

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 27 de novembro de 1990

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 31 de outubro de 1982

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 2 de junho de 1962

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 15 de julho de 1967

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 24 de setembro de 2013

Affonso Romano de Sant’Anna em página do Estadão. Foto: Acervo Estadão

Affonso Romano de Sant’Anna

Leia mais sobre o escritor no Acervo Estadão

