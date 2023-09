Amy Winehouse faria 40 hoje: relembre a intensa e breve trajetória da cantora

Amy Winehouse aproveita a tarde de sol , na piscina do hotel onde está hospedada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, 7/1/2011 Foto: Marcos de Paula/ Estadão

A jovem cantora inglesa, Amy Winehouse, apareceu pela primeira nas páginas do Estadão em 2007 . A matéria a descrevia como uma artista de “perfil intrépido e não fabricado”.

Na época, com apenas 23 anos de idade, um single de sucesso, Rehab e com seu álbum, Back to Black (2006) sendo considerado “o melhor álbum de soul music em anos”, a cantora tinha sua voz comparada a grandes nomes do Jazz e da Soul Music como Etta James, Aretha Franklin, Shirley Bassey, Macy Gray, Sara Vaughan.

> Estadão - 07/3/2007

> Estadão - 07/3/2007 Foto: Acervo Estadão

Amy era exaltada como uma intérprete capaz de “extrair substâncias revigorantes de velhas fórmulas, como que reatando o elo perdido para um estágio posterior”. A matéria de Lauro Lisboa fechava com uma profecia, que se mostraria verdadeira,”ela tem cacife suficiente para deixar marca própria na moderna soul music.”

A cantora Amy Winehouse se apresenta em São Paulo, SP. 16/01/2011 Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

Amy Winehouse no Brasil + 10

> Estadão - 30/12/2007

> Estadão - 30/12/2007 Foto: Acervo Estadão

No ano seguinte, os cinco prêmios Grammy de 2008 - de artista revelação, canção, gravação, álbum pop-vocal e melhor cantora, um recorde na época - indicaram o estrondoso sucesso de Amy, o fato de ela não estar presente na cerimônia – ela teve o visto negado pelos Estados Unidos por ter sido detida por posse e consumo de drogas - contava a outra parte da vida da jovem artista, sua luta contra dependência química e alcoólica.

> Estadão - 12/02/2008

> Estadão - 12/02/2008 Foto: Acervo Estadão

Ambos, o sucesso e as drogas, marcaram sua breve e meteórica carreira, encerrada de forma trágica e precoce. Amy foi encontrada morta por overdose de álcool, aos 27 anos de idade, em 23 de julho de 2011 . Sua trajetória contou memoráveis hits, como Back to Black, Tears Dry On Their Own, I’m no Good, Just Friends, para citar alguns.

> Estadão - 25/7/2011

> Estadão -25/7/2011 Foto: Acervo Estadão

No Estadão de 25 de julho de 2011 , o texto do professor Francisco Foot Hardman, apontou a importância da intérprete para a cultura contemporânea: “Amy, na melhor e mais sublime linhagem do alto romantismo da cultura pop, trouxe para o século 21 a força do canto e da poesia condensadas numa voz que tinha algo do mágico timbre de deusas como Billie Holiday e Janis Joplin.”

> Estadão - 25/7/2011

> Estadão - 25/7/2011 Foto: Acervo Estadão

Como na matéria de 2007, a comparação com grandes nomes da música pareciam não dar conta de explicar a mágica vocal da cantora inglesa, que com sua partida deixa a incógnita: algum dia a música nos apresentará um nome a ser comparado ao de Amy?

Veja mais matérias sobre Amy Winehouse no Acervo Estadão e relembre a temporada de shows no Brasil em 2011, onde os fãs puderam conferir apresentações em Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro:

>Estadão - 07/7/2008

> Estadão - 07/7/2008 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 08/01/2011

> Estadão - 08/01/2011 Foto: Acervo Estadão

A cantora inglesa Amy Winehouse aproveita tarde de sol na piscina do hotel onde esteve hospedada no bairro Santa Teresa, Rio de Janeiro, RJ. 07/01/2011. Foto: Wilton Junior/Estadão

>Estadão - 06/01/2011

> Estadão - 06/01/2011 Foto: Acervo Estadão

Show de Amy Winehouse na Arena HSBC, Rio de Janeiro, RJ, 10/01/2011. Foto: Fabio Motta/ Estadão

> Estadão - 10/01/2011

> Estadão - 10/01/2011 Foto: Acervo Estadão

