Catherine Deneuve, muito mais que a “Bela da Tarde”

Um monstro sagrado do cinema completa 80 anos de idade. Monstro no seu sentido estritamente mitológico, uma vez que a beleza de Catherine Deneuve deixou sua marca na história da sétima arte, lado a lado ao seu talento.

A atriz francesa Catherine Deneuve , Rio de Janeiro, RJ, 1964 Foto: Reginaldo Manente/Estadão

A atriz francesa, que completa oito décadas de vida, ficou eternizada na tela como Séverine, a protagonista do clássico A Bela da Tarde (1967) de Luis Buñuel . O filme foi premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza naquele ano. E Deneuve passou desde então há habitar o imaginário de críticos e público tal qual sua personagem, e assim foi descrita na entrevista publicada pelo Estadão em 1983, Deneuve era “ fiel à lenda, loira, esquiva e distante ”.

> Estadão - 25/5/1968

Estadão - 25/5/1968 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 26/4/1996

Estadão - 26/4/1996 Foto: Acervo Estadão

Confira matérias e entrevistas de Catherine Deneuve publicadas no Estadão:

> Estadão - 13/3/1983

Estadão - 13/3/1983 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 02/9/1984

Estadão - 02/9/1984 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 26/3/1993

Estadão - 26/3/1993 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 28/12/1992

Estadão - 28/12/1992 Foto: Acervo Estadão

> Estadão - 27/5/1990

Estadão - 27/5/1990 Foto: Acervo Estadão

