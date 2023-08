Chitãozinho e Xororó: evidências de um sucesso em páginas e fotos do Estadão

A primeira grande reportagem da dupla Chitãozinho (José Lima Sobrinho) e Xororó (Durval de Lima) no Estadão foi uma matéria de página inteira no Caderno 2 de 29 de junho de 1988 . Com o título “E o Sertão invade o Palace” o texto falava da temporada dos sertanejos na famosa casa de shows de São Paulo. Um marco, que mostrava o alcance nacional das músicas da dupla.

>>Estadão - 29/6/1988

Estadão de 29/6/1988 Foto: ACERVO/ESTADÃO

Num texto que mostrava a abrangência de seu sucesso, que ia muito além das “fronteiras rurais”, o repórter Ricardo Soares contou sobre as origens simples dos irmãos, na cidade paranaense de Astorga, a mudança para para o Grande ABC paulista, as influências que iam de Jacó e Jacozinho a Roberto Carlos, Renato e seus Blue Caps e Johnny Rivers e sua trajetória artística, coroada com um sucesso estrondoso nos anos 1980. Impulsionado pelo hit Fio de Cabelo (1982), o álbum Somos Apaixonados (1983) alcançou a marca de um milhão e 500 mil exemplares.

Chitãozinho e Xororó, São Paulo, SP, 26/7/1989. Foto: Paulo Cerciari/Estadão

Sobre o tipo de música que faziam, argumentavam simplesmente que era uma fusão entre a antiga jovem-guarda e a música sertaneja. Uma visão criativa sem barreiras ou purismos, parece ter norteado a carreira da dubla, que tem mais de cinco décadas de estrada .

>>Estadão - 03/2/1989

Estadão de 03/2/1989 Foto: ACERVO/ESTADÃO





A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, antes do ensaio para apresentação no Palace, São Paulo, SP. 28/6/1988. Foto: Acervo/Estadão

Chitãozinho e Xororó em imagens do Estadão + 15

Em entrevista ao jornal , publicada em 15 de abril de 2013, mostravam-se de olho nas tendências, atentos ao mercado digital. “Nós ouvimos de tudo. E respeitamos, sabe?”, contou Xororó. Um possível filme biográfico estava no radar. Este mês a GloboPlay lançou a série: As Aventuras de José e Durval , que conta a história da dupla.

>> Estadão - 15/4/2013

Estadão de 15/4/2013 Foto: ACERVO/ESTADÃO

Veja a carreira de Chitãozinho e Xororó em páginas e fotos do Estadão:

Chitãozinho e Xororó, São Paulo, SP, 02/3/1989. Foto: Hélcio Toth/Estadão

>>Estadão- 24/1/1991

Estadão de 24/1/1991 Foto: ACERVO/ESTADÃO





Chitãozinho e Xororó, São Paulo, SP, 28/1/1991. Foto: Fernando Sampaio/Estadão





A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó posa ao lado do disco de diamante conquistado pela venda de 1,5 milhão de discos, São Paulo, SP. 28/06/1988. Foto: Sílvio Ricardo Ribeiro/Estadão

>> Estadão - 28/11/1991

Estadão de 28/11/1991 Foto: ACERVO/ESTADÃO

>> Estadão - 25/5/1992

Estadão de 24/5/1992 Foto: ACERVO/ESTADÃO





Chitãozinho e Xororó, São Paulo, SP, 02/3/1989. Foto: Hélcio Toth/Estadão

>>Estadão - 22/6/1993

Estadão de 22/6/1993 Foto: ACERVO/ESTADÃO





Chitãozinho e Xororó, São Paulo, SP, 28/1/1991. Foto: Fernando Sampaio/Estadão

