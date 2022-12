Com Alemanha fora, Brasil continuará o maioral em ranking histórico das Copas por mais quatro anos

Além de a Alemanha não poder mais ser pentacampeã, honra exclusiva do Brasil, a eliminação dos alemães na Copa do Qatar mantém o Brasil como o melhor país em Copas do Mundo, mesmo se a seleção brasileira não passar das oitavas-de-final. Com 62 pontos no ranking histórico dos finalistas da Copa do Acervo Estadão, um a mais que a Alemanha, o Brasil só poderia ser ultrapassado se os alemães fossem campeões ou vices, ou se chegassem às semifinais e o Brasil não passasse das quartas.

No ranking dos finalistas criado pelo Acervo Estadão, o campeão leva 10 pontos. O vice-campeão recebe três pontos, o terceiro colocado, dois pontos, e o quarto colocado, um ponto. Diferentemente do ranking da Fifa, que computa desempenhos recentes das seleções em competições e amistosos, o ranking histórico do Acervo Estadão conta apenas resultados de finais e disputas pelo terceiro lugar das Copas do Mundo.

Apesar das duas eliminações seguidas primeira fase, a Alemanha não perderá o posto de segunda potência do futebol mundial no ranking pelo menos até a Copa de 2030.

A Itália, terceira colocada no ranking, tem 49 pontos e não alcançará os alemães mesmo que venha ser campeã em 2026. Mas os italianos também não perdem o terceiro lugar na pontuação histórica mesmo se a Argentina, quarta colocada, sair com a taça no Catar.

Se nas três primeiras posições não haverá alterações, a maior movimentação de posições no ranking pode acontecer entre as seleções que são bicampeões mundiais. A Argentina, quarta colocada com 29 pontos, pode ser superada por França e Uruguai.

Com 28 pontos, os franceses passarão os argentinos se terminarem a Copa em terceiro lugar e o time de Messi não chegar à semifinal. Uma eventual disputa pelo terceiro lugar da Copa deixaria as duas seleções com 30 pontos, mas a Argentina continuaria em quarto por ter três vices, contra um da França.

O Uruguai pode ultrapassar França e Argentina se for campeão no Catar, somando 33 pontos e pulando do sexto para o quarto lugar no ranking.

A Inglaterra não consegue avançar de posição, pois continuará em sétimo lugar no ranking mesmo se for campeã, pois ainda ficaria com um ponto a menos que o Uruguai. Mas pode perder a posição para Holanda, única não campeã à frente de uma seleção campeã, e para a Espanha, que podem avançar de posição se terminarem como vice, terceiro ou quarto lugar.

Mais abaixo na tabela, Croácia, Polônia, Portugal e Estados Unidos são as seleções que podem melhorar de posição e até entrar para o Top 10 caso sejam campeões no Catar. Neste caso, superariam Inglaterra, Holanda e a Espanha.

Veja o ranking completo e as pontuações:

Os 10 maiorais das Copas

BRASIL [62 pontos] ALEMANHA [61] ITÁLIA [49] ARGENTINA [29] FRANÇA [28] URUGUAI [23] INGLATERRA [12] Holanda [12] ESPANHA [11] Suécia [8]

