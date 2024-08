Delfim Netto: do milagre econômico ao endividamento, relembre trajetória do ministro na ditadura

Em 1979 ocupou o Ministério da Agricultura; no governo de João Baptista Figueiredo, numa época em que o Brasil se via forçado a importar alimentos básicos como feijão e arroz. Depois assumiu o Ministério do Planejamento. A realidade do País não era a do “milagre”, o cenário era de alta inflacionária e alto endividamento.

Mesmo fora da administração federal, manteve-se influente nos governos após a redemocratização.