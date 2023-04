O dia do descobrimento do Brasil pelos portugueses já foi considerado um feriado nacional, mas sua comemoração não era no dia 22 de abril, e sim em 3 de maio.

A data era celebrada com festas literárias e musicais, suspensão de atividades escolares, bancárias, e “dias em que o comércio deve obrigatoriamente guardar descanso”, como dizia a nota publicada em 1937.

Estadão, 4/5/1930 Foto: Acervo Estadão

Estadão, 4/5/1924 Foto: Acervo Estadão

Estadão, 3/5/1923 Foto: Estadão Acerv





Edição do Estadão de dezembro de 1937 trazia a programação de feriados para o ano seguinte.

Continua após a publicidade





Estadão, 15/12/1937 Foto: Acervo Estadão

Diferentes versões. Alguns historiadores argumentam que o provável motivo para o feriado ser no dia 3 de maio, e não em 22 de abril, refere-se a um dos primeiros nomes que o Brasil recebeu na época do descobrimento, Terra de Santa Cruz. Para que a data coincidisse com o feriado de tradição portuguesa da descoberta da santa cruz de Cristo, a comemoração teria sido transferida para o dia 3 de maio.

Outra versão existente é que os governantes da época não queriam feriados em dias seguidos (21 e 22 de abril) e, portanto, optaram por escolher a data falsa para comemoração da chegada dos portugueses.

Somente com a publicação no Brasil da Carta de Pero Vaz de Caminha, em 1817, se confirma que a chegada da comitiva portuguesa de liderada por Cabral tinha sido antes, em 22 de abril. Mesmo assim o feriado e a data do descobrimento continuou a constar nos calendários nacionais como 3 de maio.

Em fevereiro de 1949, o então deputado federal Aureliano Leite cobrava a aprovação do projeto de lei para a reforma oficial no calendário. “absurdo comemorar-se o descobrimento do Brasil no dia 3 de maio(...) , ao mesmo tempo que se ensinava às crianças nas escolas, que tal fato se dera não em maio, mas em abril”.

Descobrimento do Brasil já foi comemorado no dia 3 de maio Foto: Acervo Estadão

Continua após a publicidade

A notícia sobre a alteração oficial do descobrimento foi publicada no Estadão em abril de 1949.

Estadão, 21/4/1949 Foto: Acervo Estadão

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

> Todas as edições desde 1875