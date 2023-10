Dia das Crianças: saiba como data foi criada, relembre brinquedos e brincadeiras de antigamente

Solidariedade e assistencialismo marcaram as primeiras comemorações do Dia das Crianças no Brasil. Em São Paulo, nos anos 30, a Cruzada Pró-Infância, juntamente com a prefeitura, começou a organizar festejos na data com o objetivo de chamar a atenção das pessoas para o aumento crescente da mortalidade infantil.

Após a incorporação da data pelo comércio de brinquedos e de diversão, vários produtos, ações e lugares passaram a ser associados com o Dia das Crianças. Além do Natal, o Dia das Crianças era a oportunidade para os novos lançamentos dos fabricantes de bonecas, carrinhos e jogos.

Navegue pelas galerias de imagens do Acervo Estadão e aqueça a memória com momentos nostálgicos de infância. Relembre brinquedos e brincadeiras que marcaram época.

