Dia do Rock: Legião Urbana em fotos inéditas dos shows no Ibirapuera em 1988

Renato Russo e Marcelo Bonfá em show da Legião Urbana no Ibirapuera em 1988. Foto: Norma Albano/Estadão

Com uma garrafa one way de Velho Barreiro voando pelos ares e a galera pulando as barreiras do Ginásio do Ibirapuera. Foi assim que começou o show da Legião Urbana naquele sábado, 11 junho de 1988.

Os trinta mil ansiosos fãs que esgotaram os ingressos disponíveis para os dois shows dividiram-se em duas noites, na sexta e no sábado. E os inquietos fãs do sábado à noite elevaram os ânimos e deram a munição necessária para o ídolo Renato Russo incorporar a ira que lhe era peculiar em shows com público indócil.

Os shows da Legião Urbana eram cercados por uma comoção. A banda não fazia grandes excursões como seus colegas de geração 80, e cada apresentação agendada de Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Renato Rocha e Marcelo Bonfá tornava-se um evento de grandes proporções nas cidades. Na época, o ginásio do Ibirapuera era o principal palco para grandes shows na cidade.

Estadão - 11 de junho de 1988

Capa do Caderno 2 do Estadão de 10 de janeiro de 1988 sobre os shows da Legião Urbana no Ibirapuera. Foto: Acervo Estadão

Um misto de falta de estrutura, fãs fervorosos, alguns dispostos a barbarizar - e um vocalista pronto para pegar fogo, era mais do que o suficiente para a noite entrar na história do Legião e estampar os jornais no dia seguinte - menos pela música, e sim pela balbúrdia.

Se na sexta-feira tudo correu bem, no sábado a barra pesou. Nas portões, os ingressos estavam na mão dos cambistas, valendo quatro vezes mais do que se tivessem sido adquiridos nos pontos oficiais, as lojas Mappin e na bilheteria do Ibirapuera.

O público invadiu a metade do ginásio que não estava destinada ao show e o palco transformou-se em uma arena cercada pelos fãs. Segurança? A cargo da truculenta Fonseca’s Gang, que por vezes elevava ainda mais o clima de violência.

Público lotou Ibirapuera para ver a Legião Urbana. Foto: Norma Albano/Estadão

Confusão

A meia hora de atraso para o início do show foi o estopim para alguém do público jogar uma garrafa de cachaça e acertar o baterista Marcelo Bonfá com cinco minutos de show. Foi aquela confusão. Com Renato Russo indignado, a banda disse que não iria mais se apresentar e a platéia clamava pelo retorno dos músicos.

“Apesar de messianismo – que nada tem a ver com o rock’n roll – o incidente acabou devolvendo a Renato a raiva necessária para comandar um show de rock.” escreveu a repórter Cristina Iori – que cobriu o show para o Jornal da Tarde- sobre a garrafa voadora.

Legião Urbana no Ibirapuera em 1988. Foto: Newton Aguiar/Estadão

Legião Urbana e, show no ginásio do Ibirapuera em 1988. Foto: Newton Aguiar/Estadão

Após dar uma bronca e uma canseira no público, a banda voltou para um show memorável.

O clima pesado em São Paulo foi o prenúncio para o que aconteceria em Brasília na semana seguinte, quando o show da Legião no estádio Mané Garrinha acabou com a capital federal vandalizada após os incidentes com Renato Russo no palco.

Veja na galeria mais fotos inéditas das apresentações no Ginásio do Ibirapuera feitas por Norma Albano e Newton Aguiar. Digitalização dos negativos e contatos fotográficos: Andrio Feijó/Acervo Estadão.

