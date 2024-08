Djan Madruga: conheça o medalhista olímpico da natação que teria inspirado o nome do “Seu Madruga”

Integrante da equipe brasileira de natação medalhista na olimpíada do ursinho, o nome de Madruga aparecia no noticiário esportivo com frequência, inclusive nas capas do jornal, desde que despontou como uma jovem promessa da natação, aumentando essa visibilidade quando começou a ganhar provas e medalhas em competições mundiais e participou da Olimpíada de Montreal em 1976.

No final da década de 70 o nadador brasileiro adotou um novo visual e passou a usar bigode, um clássico da estética masculina da época. Foi com esse rosto que Madruga ganhou a medalha olímpica em 1980 e consolidou sua imagem junto ao público.