‘Estadão’ completa 149 anos

Fundado em 1875 para defender ideais republicanos, o Estadão nasceu quando o País ainda vivia sob a monarquia de D. Pedro II. Em 4 de janeiro daquele ano, uma segunda-feira, A Província de S. Paulo começou a circular em São Paulo, uma cidade de apenas 31 mil habitantes.

1) Com uma tiragem de 2.025 exemplares, a primeira edição do jornal foi impressa à luz de velas ; contou com quatro páginas, uma delas dedicada inteiramente aos anunciantes.

A Província de S.Paulo - 04/01/1875 Foto: Acervo/Estadão

Uma apresentação foi publicada na capa. Nela o diário se propunha a “offerecer à provincia de S.Paulo campo livre aos debates tão necessarios para solução de problemas importantes que interessem a seu desenvolvimento moral e material”, e firmava o compromisso de “fazer da independência o apanágio sua força”. Mas, alertava que sua imparcialidade não seria “a imparcialidade do silêncio.”

Você sabia?

2) O Estadão é o segundo jornal mais antigo do País em circulação.

3) O jornal cobriu todas as eleições presidenciais do Brasil e a cobertura pode ser vista aqui

4) Um jornaleiro francês chamado Bernard Gregoire, que percorria cidade a cavalo, tocando uma corneta para promover o jornal em 1876 inspirou o ex-Libris e logomarca do Estadão . Antes de Gregoire inovar e sair em sua montaria anunciando e vendendo o periódico pelas ruas da cidade, os jornais não eram distribuídos em pontos de venda, mas sim comprados diretamente pelos leitores na porta do local onde era feito seu periódico de preferência, ou recebido em casa se fosse assinante. A novidade caiu nas graças do público leitor paulistano.

Evolução doex-libris do Estadãoa partir do desenho original de José Wasth Rodrigues.O jornaleiro Bernard Gregoireem foto de Militão Augusto de Azevedo Foto: Acervo Estadão

5) O livro Os Sertões (1902), clássico literatura brasileira, nasceu nas páginas do Estadão. A obra de Euclides da Cunha teve como origem a cobertura da Guerra de Canudos feita pelo jornal. Euclides foi o correspondente do Estadão no sertão baiano, testemunhou o desenrolar do conflito e o narrou em telegramas ao jornal. Os telegramas eram publicados diariamente no Estadão

Euclides da Cunha e ostelegramasenviados do fronte da Guerra de Canudos em 1897 Foto: Acervo/Estadão

6) Outro clássico, a obra O Saci (1921) foi inspirada num inquérito sobre o personagem folclórico publicado no Estadão. O escritor de Monteiro Lobato , autor do clássico infanto-juvenil, reuniu relatos de leitores sobre as histórias de saci em suas regiões. Os leitores enviam cartas contando seus causos e elas eram publicadas no jornal

7) Um jornal com cara de revista, assim pode ser descrito o Suplemento em Rotogravura , outra inovação gráfica que o Estadão colocou em circulação no fim da década de 1920. Em tamanho reduzido em relação ao formato do jornal, o suplemento, veiculado até 1944, tinha a proposta de ser uma revista quinzenal. Contava com uma estética primorosa para o período, era impresso em papel de melhor qualidade que valorizava as fotografias, algumas delas enviadas pelos próprios leitores.

OSuplemento em Rotogravurado Estadão foi publicado entre 1928 e 1943. A publicação era uma janela para o mundo, com pouco texto e muitas fotos, muitas delas enviadas pelos leitores. Na imagem a edição de novembro de 1935. Foto: Acervo Estadão

8) Durante a ditadura militar , o jornal foi submetido à censura prévia, teve censores instalados na sua redação. O Estadão se recusou a modificar a diagramação de suas páginas e para indicar que um conteúdo havia sido censurado, publicou poemas no espaço das notícias proibidas. As notícias impedidas de circular foram preservadas e podem ser acessadas no Acervo Estadão , onde é possível navegar por todas as páginas censuradas neste período, e bem como ver a página originalmente planejada pela redação.

Veja algumas notícias do Estadão que foram censuradas pela ditadura militar, cliqueaqui Foto: Acervo/Estadão

9) As principais façanhas da aviação estão registradas no jornal desde o século de 19. Numa rara entrevista, Santos Dumont , inventor considerado o pai da aviação, disse ao jornal em 1916 que acreditava que, no futuro, o avião seria usado como um meio de transporte para passageiros.

Santos Dumont na capa doSuplementoRotogravura de 22/12/1932 Foto: Acervo/Estadão

10) Após 146 anos circulando em edições no formato “Standard”, o Estadão realizou uma transformação histórica em 2021 , passou a adotar o formato que facilita a leitura, o padrão germânico ou “Berliner”, com 31,5 cm por 47 cm. A transformação não parou por aí, trouxe também novos conteúdos e um design gráfico avançado, com diferentes cores identificando as seções facilitando e dinamizando a experiência do leitor.

As mudanças vieram após quase um ano de estudos, pesquisas com leitores, assinantes, anunciantes e com a ajuda de consultorias internacionais. O Grupo Estado apresentou ao mercado um produto mais moderno, marcado pela preservação da quase sesquicentenária qualidade do jornal, fundado em 4 de janeiro de 1875.

Primeira edição no novo formato circulou em17/10/2021 Foto: Acervo Estadão

11) O Estadão cobriu as duas Guerras Mundiais. Edições especiais levaram ao leitor a cobertura dos conflitos que mudaram o mundo. Durante a Primeira Guerra e Segunda Guerra o jornal circulou em edições noturna e vespertina em formato “Berliner”.

Edição regular do Estadão e edição da noite [Estadinho], que circulou de 1915 a 1921, durante a Primeira Guerra Mundial. Foto: Acervo Estadão

12) O jornal tem um histórico de apoio ao esporte. Antes da primeira corrida da São Silvestre ,em 1925, reunir competidores nas ruas da cidade, a Taça Estadinho , uma prova de “pedestrianismo” foi organizada pelo Estadão e disputada pela primeira vez em 1918. Orgulho do esporte nacional, a então jovem tenista, Maria Esther Bueno (1939-2018) contou com patrocínio do jornal para competir em Wimbledon em 1959 , onde venceu seu 1º Grand Slam e voltou com a taça para casa.

Suplemento Feminino homenageou a campeã mundial de tênis, Maria Esther Bueno na edição de 10/7/1959. Foto: Acervo/Estadão

13) Uma crítica esportiva, publicada em 1957, “previu” o destino grandioso de Pelé , o texto dizia que o “atacante santista está destinado a ser um notável futebolista” Quando a frase premonitória foi escrita, aquele que se tornaria o maior craque da história do futebol tinha 16 anos e conquistava seu primeiro título pela seleção brasileira, a Copa Roca, em seu segundo jogo com a camisa nacional.

Pelé em 100 fotos do Estadão 1 / 100 Pelé em 100 fotos do Estadão O rei do futebol em imagens selecionadas pelo Acervo Estadão Foto: Acervo/Estadão Peléposa antes de jogo da Seleção Brasileira com uma "auréola" formada pela tuba de um dos componentes da banda que toca o Hino Nacional, Rio de Janei ... Foto: Domicio Pinheiro/ EstadãoMais Aos 14 anos, Peléfoi campeão invicto pelo time juvenil do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, e pela primeira vez sua foto foipublicada em um jornal de ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelé na década de 1950. O craque começou no Santos em 1956. Dez meses depois, vestiria a camisa da seleção brasileira para se tornar um dos maiores - ... Foto: Acervo/EstadãoMais Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1958 e 1962 com Pelé e Garrincha Foto: Acervo/Estadão Pelé e Garrincha formaram uma das maiores duplas do futebol mundial Foto: Carlos Chicarino/Estadão Pelébrinca com asua filha Kelly Cristina, 22/11/1969 Foto: Acervo/Estadão Pelé, aos 18 anos de idade, prestando juramento à Bandeira. Foto: Acervo/Estadão Pelé na final da Copa do Mundo de 1970 Foto: Oswaldo Palermo/AE Cercado por repórteres e torcedores, Pelé entra na Vila Belmiro para a sua última partida com a camisa do Santos, diante da Ponte Preta pelo Campeonat ... Foto: Acervo/AEMais Ajoelhado no centro do campo, os braços abertos e chorando. Foi assim que Pelé, o maior jogador de todos os tempos, encerrou sua carreira no Santos. Foto: Claudine Petroli/Estadão Cercado por fotógrafos, Pelé dá volta olímpica em suadespedida do Santos. Foto: Equipe/Estadão Depois de ser substituído, Pelé deixa o campo chorando na Vila Belmiro após vestir pela última vez a camisa do Santos, em partida contra a Ponte Preta ... Foto: Acervo/AEMais Peléno vestiárioem suadespedida do Santos. Foto: Acervo/Estadão Pelé chorano vestiário fotografado porReginaldo Manente em suadespedida do Santos. Foto: Reginaldo Manente/Estadão Com o corpo no ar, Peléprepara-se para dominar a bola, disputando o lance com um zagueiro do Paraguai. O Brasil venceu por 3 a 0. Eliminatórias da Cop ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelé tomando um café no aeroporto ao lado de Mauro Ramos de Oliveira - capitão da Copa do Mundo em 1962 no Chile. Foto: Acervo Estadão Os jogadores Pelée Mauro posam para foto durante treino da Seleção do Brasil durante a Copa do Mundo de Futebol no Chile,Viña del Mar, 01/6/1962. Foto: Acervo/Estadão Pelé acena para fotógrafos e jornalistas, das cabines de rádio e televisão, antes do jogo entre Itáia e França, na Copa do Mundo na Argentina, 02/6/19 ... Foto: Oswaldo Jurno/ EstadãoMais Pelé, Athie Jorge Cury e Ligia Moreira Dorneles. Foto: Acervo/Estadão O jogador Jairzinho corre para abraçar Pelé, que comemora o primeiro gol do Brasil contra a Itália, na partida final da Copa do Mundo no México, 21/6/ ... Foto: Acervo/EstadãoMais Na véspera da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1962, Pelé observa marinheiro chileno encher balão com a frase "Viva Chile", distribuí ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelé se casa com Rosemeri Cholbi, sua primeira esposa, Santos, litoral sul de São Paulo, SP. 13/02/1966. Foto: Acervo/Estadão Cercado de pequenos fãs chilenos, Pelé deixa o treino da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 1962,Viña del Mar, Valparaíso, Chile, 21/5/1962. Foto: Reginaldo Manente/ Estadão Pelé comemora gol marcado contra a Checoslováquia, 03/6/1970. Foto: Acervo/Estadão A imprensa sempre assediou Pelé. Em sua estréia no New York Cosmos, no jogo exibição contra o Dallas Tornado, havia 152 fotógrafos na cobertura do eve ... Foto: Wellington Budim dos ReisMais Pelé e Garrinchana final da Copado Mundo da Suécia em1958 Foto: Acervo/Estadão Em foto de 11/9/1970, osjogadoresque infernizaram a defesados adversários do Santos Foto: Acervo/Estadão Oscraques Tostão e Pelése abraçam em campo. Foto:20/3/1970 Pelé apanha a bola no fundo das redes e a beija após marcar seu milésimo gol, em19/11/1969. Foto: Acervo/ Estadão Pelétocaviolãona concentração da Seleção brasileiradurante a Copa de 1970,noMéxico. Foto: Acervo Pelé ao lado da então namoradaXuxa,10/3/1983. Foto: Rodney Mello/ Estadão Pelé no vestiário do santos, após treino na Vila Belmiro, década de 1960. Foto: Acervo/Estadão Durante os treinos Pelé costumava ir pro gol, como na foto feita durante treino para aCopa do Mundo do Chile, em 1962. Mas por duas vezes o atacante s ... Foto: Acervo/EstadãoMais Peléembarca para mais um jogo internacional da Seleção Brasileira, junto com Pepe, Coutinho e Júlio Botelho (da esquerda para a direita).São Paulo, SP ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelé prepara mais um dos seus dribles. São Paulo, SP, 01/01/1960. Foto: Domício Pinheiro/ Estadão O suor escorre pelo rosto de Pelé durante um treino do Santos Futebol Clube,Santos, SP, 01/01/1960. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Em uma viagem da Seleçãoo Brasileira, Pelese diverte com um sonolento Bellini, capitão do time, Rio de Janeiro, RJ, 21/5/1960. Os dois foram campeões ... Foto: Acervo/EstadãoMais O craque Peléfaz alongamento no aquecimento para a disputa de mais um jogo pelo Santos, Santos, SP, 01/01/1958. Foto: Domício Pinheiro/ Estadão O jogador Pelé dá"um socono ar", gesto utilizado por ele ao marcar gol, durante ensaio fotográfico realizado no estádio do Pacaembu, na zona Oeste, na ... Foto: Domício Pinheiro/EstadãoMais O jogador Pelé chega na Vila Belmiro, Santos, SP. Década de 60. Foto: Domício Pinheiro/ Estadão Olhar fixo na bola, Pelétomba o corpo para driblar adversário, Rio de Janeiro, RJ, 01/01/1960. Foto: Acervo/Estadão Com uma coroa na cabeça e um cetro na mão, Peléacena para o público ao deixar o campo em sua despedida da Seleção Brasileira em São Paulo. No jogo rea ... Foto: Domício Pinheiro/EstadãoMais O grande astro do futebol brasileiro faz a barba na concentração da Seleção, Rio de Janeiro, RJ,01/01/1970. Foto: Acervo/Estadão Dona Maria Toledo, cozinheira da Vila Belmiro, serve Peléno refeitório do Santos, década de 1960. Foto: Domício Pinheiro A Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ao lado depríncipe Phillip,comprimentao Rei Pelé,São Paulo, SP, 11/11/1968. Foto: Acervo/Estadão Retrato do jogador Pelé,Santos, SP, 21/5/1971. Foto: Acervo/Estadão Pelé, comemora vitória no vestiário da equipe do Santos F.C., apósa conquista do título do Campeonato Paulista de Futebol,São Paulo, SP, 19/5/1968. Foto: Acervo/Estadão Observado por Gérson, Peléouve as instruções do técnico João Saldanha durante um treino da Seleção,Rio de Janeiro, RJ, 01/01/1960. Foto: Acervo/Estadão Pelérecebe a faixa campeão paulista de 1958. Foto: Acervo/Estadão Pelévestido de beca para a solenidade de sua formatura na Faculdade de Educação Física de Santos. Ele se formou na mesma turma de Pepe, seu companheir ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelésalta sobre cone em treino físico na Vila Belmiro. O camisa 10 sempre foi um atleta aplicado no condicionamento do corpo.Santos,SP, 01/01/1970. Foto: Alberto Marques/Estadão Os jogadores Miguel e Mazzaropi, o técnico Mário Travaglini e Peléleem o Estadão, década de 1970. Foto: Acervo/Estadão Pelé, com apenas 18 anos de idade,lêcartas dos fãs na concentração da Vila Belmiro, Santos. 01/12/1958. Foto: Acervo/Estadão O jogador de futebol do Santos F. C.,Pelé , desembarcaem Caracas, na Venezuela,23/02/1959. Foto: Acervo/Estadão Pelésegura menino no colo, ao ser recepcionado por torcedores no Aeroporto de Congonhas, depois de uma partida pela Seleção Brasileira.São Paulo, SP, ... Foto: Acervo/EstadãoMais O astro do futebol arruma a gravata.Santos, SP, 02/10/1974. Foto: Domício Pinheiro/Estadão De dentro do ônibus, antes do embarque da Seleção para o Brasil, Pelédáautógrafo a torcedor, após a conquista da Copa do Mundo do Chile.Santiago, Chil ... Foto: Acervo/EstadãoMais Peléjoga sinuca na concentração antes do jogo decisivo do Campeonato Paulista de 1964. Santos, SP,15/12/1964. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Pelé em lance da partida Santos x Corinthians. Década de 1960 Foto: Acervo/Estadão Peléé submetido a exames durante concentração da Seleção,Campos do Jordão, 01/03/1962. Foto: Acervo/Estadão Pelé, ao lado do preparador físico Paulo Amaral, na concentração da Seleção em Viña del Mar,Chile, 11/05/1962. Foto: Acervo/Estadão Peléérecebido por torcedores logo após a equipe do Santos desembarcar no Aeroporto de Congonhas.São Paulo, SP, 01/3/1961. Foto: Acervo/Estadão Pelédescansa no vestiário do Santos Futebol Clube, Santos, 05/12/1975. Na época, ojogadorestava negociando sua contratação peloNY Cosmos. Foto: Acervo/Estadão Pelé é rodeado por fãs, São Paulo, SP, 20/01/1966. Em qualquer lugar onde fosse, Peléera assediado. Torcedores comuns e policiais queriam chegar perto ... Foto: Acervo/EstadãoMais Pelédiscute com o árbitro Armando Marques, durante um amistoso da Seleção Brasileira,Paraná, Curitiba, 13/11/1968. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Diante de 45.000 espectadores, Peléergue o troféu de Atleta do Século, conferido pela Revista L'Equipe.Paris, França, 15/5/1981. Foto: Claudine Petroli/Estadão O jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, durante treino da Seleção, Rio de Janeiro, RJ. 24/6/1966. Foto: Acervo/Estadão Retrato dos jogadores Tostão e Pelédurante treino da Seleção Brasileira,Rio de Janeiro, RJ, 04/08/1969. Foto: Acervo/Estadão Pelédáuma bicicleta durante treino da Seleção Brasileira, década de 1970. Foto: Domício Pinheiro/Estadão O técnico AymoréMoreira ajuda Peléa se levantar na concentração do Brasil para a Copa de 1962, Valparaíso, Viña del Mar, Chile, 03/6/1962. Foto: Acervo/Estadão Pelé é recebido por torcedores no Aeroporto de Congonhas ao chegar de Lisboa, onde conquistou o campeonato mundial interclubes, em 1962, São Paulo, SP ... Foto: Reginaldo Manente/EstadãoMais O jogador Pelégrava publicidade do Café Peléno estúdio da Rádio Eldorado,São Paulo, SP, 24/04/1972. Foto: Acervo/Estadão Peléaguarda refeição na concentração do Santos, 27/12/1961. Foto: Acervo/Estadão O jogador Pelé na inauguração da Rua Edson Arantes do Nascimento, na cidadede Três Corações (MG), onde nasceu,20/4/1966. Foto: Domício Pinheiro/Estadão O jogador de futebol Pelérecebe de presente um automóvel modelo Aero Willys,São Paulo, SP. 20/01/1963. Foto: Vizonni/Estadão Pelédurante partida do Santos no Estádio da Vila Belmiro,Santos, SP, 01/10/1964. Foto: Acervo/Estadão Edson Arantes do Nascimento, oPelé, em treino da Seleção, São Paulo, SP. 18/02/64 Foto: Acervo/Estadão Torcedores espremidos no alambrado fazem de tudo para conseguir um autógrafo de Pelé, Lancashire, Liverpool, Inglaterra, 01/6/1966.: jogador era idola ... Foto: Domício Pinheiro/EstadãoMais Pelécom o uniforme da Seleção Brasileira sujo de barro em campo, durante partidana década de 70. RJ. 01/01/1970. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Carregado nos ombros por torcedores, Peléergue a bola de seu milésimo gol, marcado de pênalti contra o Vasco da Gama, no estádio do Maracanã,Rio de Ja ... Foto: Reginaldo Manente/EstadãoMais Festa de lançamento do Aero Willys, com a participação de Pelé e do pugilista Éder Jofre, Salão do Automóvel, São Paulo, SP, 29/9/1962. Foto: Acervo/Estadão Pelédurante treinodo Santos F. C., na década de 70. Foto: Acervo/Estadão O jogador de futebol, Edson Arantes do Nascimento,relaxa no vestiário do Santos F. C., após treino com a equipe na Vila Belmiro, Santos,SP. 20/5/1974. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Peléabraça o avôJorge Arantes, antes do início da partida contra o Atlético Mineiro pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no estádio do Mineirão, em Bel ... Foto: Reginaldo Manente/EstadãoMais Pelédurante treino do Santos F. C. , SP, década de 1970. Foto: Acervo/Estadão Edson Arantes do Nascimento em campo, década de 1970. Foto: Acervo/Estadão Gerente do IGC, Pelé eAthie Jorge Cury, deputado estadual, ex goleiro do Santos.Santos,SP,década de 1960. Foto: Acervo/Estadão Pelédirige seu primeiro carro, um Volkswagen Fusca, década de 1960. Foto: Domício Pinheiro/ Estadão O craque Pelécaído no gramado,São Paulo, Santos, 01/01/1960. Foto: Domício Pinheiro/Estadão Pelé e outrosjogadores do Santos Futebol Clube, posam para fotografia diante de ônibus que leva a delegação do time para mais um amistoso,Caracas, Ven ... Foto: Acervo/EstadãoMais Peléobserva Didi fazer testes físicos durante a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 58 que seria realizada na Suécia,Poços de Cal ... Foto: Antônio Lúcio/EstadãoMais Antônio Ermírio de Moraes, ao lado de Pelée Roberto Gusmão,São Paulo, SP, 06/5/1986. Foto: Joveci de Freitas/Estadão Edson Arantes do Nascimento,São Paulo, SP.01/9/1967 Foto: Acervo/Estadão O massagista Mário Américo , Pelé e Mazzola, durante apresentação da Seleção Brasileira de Futebo,São Paulo, SP, 05/9/1958. Foto: Acervo/Estadão Pelé discursa durante sua posse como ministro dos Transportes, tendo ao seu lado direito o presidente Fernando Henrique Cardos,Brasília, DF, 03/01/199 ... Foto: José Paulo Lacerda/ EstadãoMais O ex-jogador de Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, durante entrevista coletiva sobre seu filme,PeléEterno,Brasília, DF, 13/7/2004 Foto: Sérgio Dutti/ Estadão Pelé, durante entrevista coletiva sobre seu filme,PeléEterno.Brasília, DF, 13/7/2004. Foto: Rafael Neddemermey/ Estadão Pelé com anotícia de seu milésimo golem 1969. Foto: Eduardo Nicolau/Estadão Peléconcede entrevista ao jornalista Robson Morelli, do Estadão, sobre seu milésimo gol, em São Paulo, SP,13/11/2019. O dia 19 de novembro de 1969 ent ... Foto: Wether Sanatana/ EstadãoMais

14) Para promover a cultura na cidade de São Paulo, o Estadão construiu junto à sua sede um dos primeiros teatros da capital, o “ Theatro Boa Vista ”, em 1916.

Teatro Boa Vista 1 / 9 Teatro Boa Vista Vista da área destinada ao público noTeatro Boa Vista. Cliqueaquipara conhecera história da sala construída pelo Estadão, inaugurada em 1916 Foto: Acervo/Estadão Cadeiras e frisas dos camarontes da plateia do Teatro Boa Vista Foto: Acervo/Estadão Fachada do Teatro Boa Vista, com o letreiro do jornal O Estado de S.Paulo logo acima. O teatro, fundado pelo jornal, oocupava o mesmo prédio das insta ... Foto: Acervo/ estadãoMais Vista do interior do Teatro Boa Vista Foto: Acervo/Estadão Vista da área de convivência do interior do Teatro Boa Vista, localizado na rua de mesmo nome, esquina com a Ladeira Porto Geral em São Paulo, 19/07/1 ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Fachada do Teatro Boa Vista, em 1947 Foto: Acervo/ Estadão Anúncio da primeira peça encenada no Teatro Boa Vista, publicado no Estadão de 16/12/1916. A peça era a comédia de costumes "Flores de Sombra". Clique ... Foto: Acervo/ EstadãoMais Imagem do palco do Teatro Boa Vista, em 1947. O local, inaugurado em 1917, tinha lotação para 982 pessoas Foto: Acervo/Estadão Quinta sede do jornal O Estado de S.Paulo. Redação e Administração, ficavam no prédio da rua Boa Vista, esquinacom a ladeira Porto Geral Foto: Acervo/Estadão

15) A necessidade da criação da USP, a maior universidade do Brasil, surgiu como apontamento de uma estudo sobre a situação do ensino no Estado de São Paulo ,desenvolvida pelo Estadão em 1926. A pesquisa mostrou a pobreza da escola secundária como um dos aspectos mais calamitosos do atraso brasileiro. Foi ele a base das conversas, que culminariam na ideia de Julio de Mesquita Filho e de seu grupo de criar a Universidade de São Paulo.

16) O Estadão acompanhou a expedição dos irmãos Villas-Boas em 1972 em busca dos últimos grupos isolados de indígenas no País e registrou o primeiro contato com os Panarás, conhecidos como “ Índios Gigantes ”.

As primeiras imagens publicadas de um Panará Foto: José Marqueiz/Estadão

17) Chico Buarque estreou como escritor no Estadão. O ganhador do prêmio Camões de 2019, fez seu debute no Suplemento Literário de 1966 , publicou o conto Ulisses . O cantor e compositor tinha, então, 22 anos de idade. Na página do caderno, o texto de Chico dividiu espaço com os escritos de outros dois titãs das letras, o crítico Otto Maria Carpeaux e o poeta Augusto de Campos.

Os músicos Chico Buarque e Nara Leão são vistos durante encontro no Rio de Janeiro,1968. Foto: Acervo/Estadão

18) Um imortal frequenta as páginas do Estadão, o escritor Ignácio de Loyola Brandão , membro da Academia Brasileira de Letras desde 2019, escreve quinzenalmente para o jornal

19) O Estadão possui mais de 1.5 milhão de contatos fotográficos , com imagens raras e inéditas que são publicadas pelo Acervo Estadão.

Queen no Brasil 1981 - contatos fotográficos 1 / 13 Queen no Brasil 1981 - contatos fotográficos FreddieMercury, 1981. Foto: Mário Leite / Estadão Acervo Freddie Mercury pede fogo emprestado na entrevista coletiva do Queen em São Paulo, em 1981. Série de fotogramas mostra a sequência de imagens feitas p ... Foto: Mário Leite/ Estadão AcervoMais Freddie Mercury fuma seu cigarro e observa os jornalistas. Foto: Mário Leite / Estadão Acervo Muito fotógrafo para pouco Queen. Foto: Mário Leite / Estadão Acervo No retrato 3x4 faz a linha sério de óculos escuros. Foto: Mário Leite/ Estadão Acervo Freddie Mercury, vocalista dogrupo Queen, muito tranquilo em entrevista.Ao lado deBrian May, John Deacon e Roger Taylor, Mercury posou para o fotógraf ... Foto: Mário Leite / Estadão AcervoMais Roger Taylor de boa. Foto: Mário Leite/ Estadão Acervo Grupo Queen relaxa na área de lazer do hotel. Foto: Mário Leite/ Estadão Acervo Membros do Queen conferem as notícias do dia. Foto: Mário Leite / Estadão Acervo Queen posa para os fotógrafos antes dosshowa no Morumbi, Foto: Mário Leite / Estadão Acervo A sérieContatos Fotográficosrevelaimagens inéditas do Acervo Estadão. Foto: Mário Leite / Estadão Acervo Confira a galeria:Muito antes do Rock in Rio, com imagens de shows de bandas internacionais no Brasil antes da ciação do festival. Na foto, a banda Qu ... Foto: Rolando de Freitas/ EstadãoMais Outras campanhas eleitorais|Fotos Históricas|Eles também foram calouros: famosos no vestibular|História da pichação e do grafite em São Paulo| Foto: Acervo

20) Em 2023, Estadão lançou a Leia , um robô de inteligência artificial que usa conteúdos do jornal para tirar dúvidas. O chatbot experimental usa reportagens para formular respostas de qualidade . O projeto começou com textos de tecnologia publicados no Link e em dezembro entrou em nova fase e passando a formular respostas a partir de reportagens publicadas nas seções Cultura, Emais, Paladar, Life/Style e São Paulo também.

Home page da Leia na fase 2 Foto: Reprodução/Estadão

