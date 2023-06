Febre maculosa: Cientista do Butantan morreu infectado por carrapatos ao tentar criar vacina em 1935

Uma tragédia se abateu sobre o Instituto Butantan em meados da década de 1930. Um de seus mais destacados cientistas, o doutor José Lemos Monteiro, e seu assistente Edson de Andrade Dias morreram com diferenças de dias, em outubro e novembro de 1935, após se contaminarem acidentalmente com bactérias extraídas de carrapatos num laboratório da instituição quando buscavam criar uma vacina para a febre maculosa.

“A lista já numerosa dos que, pairando em atmosphera superior, sacrificam a vida em benefício da humanidade que soffre, inclue-se hoje, mais um nome: o de José Lemos Monteiro. Após uma semana de grandes padecimentos, falleceu hontem, às 23 horas, no Hospital do Isolamento, esse pesquisador patrício, victima de infecção terrível e inclemente, que arrebatou também o seu auxiliar e amigo de 17 annos, Edison Dias, contrahida, por contraste cruel, no momento em que preparavam uma grande partida de vaccinas, que iria evitar a morte quasi certe a muitos de seus semelhantes”, noticiou o Estadão na edição de 7 de novembro de 1935.

Página do Estadão de 8 de novembro de 1935 com a notícia do enterro do Dr. José Lemos Monteiro. Foto: Acervo Estadão

O obituário ainda destacava o prestígio nacional e internacional do cientista:

“Pesquisador infatigavel, empolgado pela necessidade que abraçara, o seu nome é mais conhecido nos centros scientificos mundiaes, do que no ambiente em que vivia absorto, no afan de fazer progredir conhecimentos scientificos relacionados com múltimos problemas de pathologia humana, em que trabalhava. A sua perda, pranteada entre nós pelos que com elle conviviam ou mantinham relações de ordem scientifica ou social, não será menos sentida nos centros scientificos do estrangeiro onde o seu nome grandeara o respeito que incute o valor incontestável de personalidade scientifica eminente.”

A morte de Lemos Monteiro em 6 de novembro de 1935 e do assistente e amigo causou uma enorme comoção, não só no Instituto Butantan e na comunidade médica, mas em toda a sociedade paulista e brasileira. Apesar de jovem, José Lemos Monteiro, então com 42 anos, trabalhava no Butantan desde 1919 e tinha uma vasta produção acadêmica e científica, com importantes trabalhos sobre várias doenças. No Instituto Butantan seu nome está no panteão dos grandes cientistas, junto ao fundador Vital Brazil e outros.

A partir de 1931 passou a se dedicar ao estudo da febre maculosa, na época ainda chamada de tifo exantemático. Seus trabalhos sobre a doença são considerados fundamentais para o entendimento e para o combate à enfermidade transmitida por carrapatos.

Mesmo infectado por causa de seu trabalho em meados de outubro, Lemos Monteiro reconheceu a doença em seu corpo e descreveu até os momentos finais os sintomas e a sua evolução.

Com a notícia da infecção do assistente, amigos e comunidade médica passaram a acompanhar com aflição a evolução do caso, pois na época não havia tratamento para a doença. Mas havia a crença de que pacientes que passassem do décimo dia sobreviveriam. Com a morte de Edson Dias após uma semana dos primeiros sintomas, em 31 de outubro, as preocupações se voltaram para o dr. Lemos Monteiro. Uma semana depois da morte do assistente, era ele quem morreria.

Além da tristeza com a morte dos cientistas, um balde de água fria científico viria com a notícia. Como os dois haviam se vacinados eles próprios, as mortes evidenciaram que o trabalho desenvolvido por eles não protegia contra a doença.

O doutor José Lemos Monteiro em fotos da revista Brasil Médico e no jornal Correio Paulistano. Foto: Biblioteca Nacional

Estadão - 7/12/1935

Página do Estadão de 7/12/1935 com notícia das homenagens ao dr. Lemos Monteiro. Foto: Acervo Estadão

