Fratura de Sánchez lembra drama de Mirandinha em 1974

A fratura da perna do jogador Sánchez, do Argentinos Juniors, causada durante jogada com Marcelo do Fluminense trouxe de volta uma cena há muito tempo não vista nos campos de futebol.

Momento em que o jogador Mirandinha, do São Paulo, divide lance com o zagueiro Brandini, do América de Rio Preto, e tem a sua perna esquerda fraturada. O jogo era válido pelo Campeonato Paulista. e foi realizado em São José do Rio Preto no dia 25/11/1974 Foto: Domício Pinheiro/Estad

Essas imagens impressionantes relembram uma das imagens mais impactantes do fotojornalismo mundial, feitas pelo fotógrafo Domíncio Pinheiro, do Estadão. Elas foram captadas durante a partida do São Paulo contra o América de Rio Preto, em jogo válido pelo Campeonato Paulista, realizado em 24 de novembro de 1974.

Na sequência do choque, o goleiro e outro jogador do América percebem a gravidade do acontecido Foto: Domício Pinheiro/Estadão

Ao contrário de hoje, onde máquinas digitais conseguem captar uma sequência de imagens com apenas um clique, Domício Pinheiro captou as imagens históricas, que ganhariam o Prêmio Esso de jornalismo, com um filme e máquina analógica, ou seja quando o fotógrafo tinha que escolher o que estava fotografando.

O goleiro do América de Rio Preto é o primeiro a chegar para atender Mirandinha. No primeiro plano da foto, o zaqueiro Baldini Foto: Domício Pinheiro/Estadão

Na sequência de fotos, o atacante Mirandinha, do São Paulo, em lance de ataque, girou para driblar o zaqueiro Baldini, mas sua canela se chocou com o joelho do jogador do América causando a fratura, “ele foi muito inocente, jamais poderia fazer uma jogada como aquela. Eu não esperava que ele fosse girar, a pancada foi mesmo muito forte”, declarou o Baldini após o jogo.

Jogadores do América de Rio Preto e do São Paulo ficam chocados ao ver a fratura na perna esquerda de Mirandinha Foto: Domício Pinheiro/Estadão

Mirandinha, depois do jogo, de certa forma concordou com o que disse o Baldini, “a culpa foi minha. Eu queria fazer aquele gol e tentar ser o artilheiro do campeonato”. Naquele jogo, ganho pelo São Paulo por 3 a 0, Mirandinha tinha inaugurado o placar logo no início do primeiro tempo.

Imagens da fratura da perna do jogador Mirandinha, do São Paulo, após lance com o zagueiro Brandini, do América de Rio Preto Foto: Domício Pinheiro/Estadão

A sequência de imagens - algumas delas inéditas- não é menos impressionante, com os jogadores desesperados e o médico do clube colocando os ossos quebrados no lugar. O jogador fraturou a tíbia e o perônio.

O médico do São Paulo imobiliza a perna de Mirandinha Foto: Domício Pinheiro/Estadão

Mirandinha é colocado na maca Foto: Domício Pinheiro/Estadão

