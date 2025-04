Gilberto Gil comemorou Mundial do Flamengo em show no estádio do Palmeiras em 1981

Gilberto Gil no festival 'Reencontro de Águas Claras' realizado no Parque Antarctica, estádio do Palmeiras, em 12 de dezembro de 1981. Foto: Luís Gevaerd/Estadão

Foi tão marcante que resolveram repetir três meses depois. Após o sucesso e a boa repercussão do II Festival de Águas Claras numa fazenda na cidade de Iacanga, no interior de São Paulo, em três dias e noites de setembro de 1981, os produtores daquele que é considerado Woodstock brasileiro resolveram fazer um versão urbana do evento, no sábado de 12 dezembro daquele ano. O local escolhido para uma repetição compacta dos shows, desta vez em único dia, foi o estádio do Palmeiras , na época chamado de Parque Antarctica.

PUBLICIDADE Gilberto Gil , que havia encerrado o festival apoteoticamente na fazenda três meses antes, foi anunciado como a atração principal do reencontro no estádio na capital, em meio a um elenco repleto de estrelas da música brasileira. A repórter Maria Amélia Rocha Lopes e o fotógrafo Luís Gevaerd estiveram lá e contaram e mostraram no Jornal da Tarde de 14 de dezembro como foram os shows, os perrengues, e também que Gilberto Gil, já madrugada adentro de domingo, comemorou o título de campeão mundial de futebol do Flamengo , (o jogo no Japão havia começado à meia-noite daqui), no meio do seu show: “Gilberto Gil esteve impecável com a voz descansada nas férias na Bahia e uma banda afinadíssima. O atraso fez com que perdesse o jogo do Flamengo contra o Liverpool, mas na metade do show anunciou feliz os três a zero que fizeram o time carioca campeão do mundo.” Leia a íntegra da reportagem e veja imagens e páginas:

Público no gramado do Parque Antarctica no show 'Reencontro de Águas Claras'. Foto: Luís Gevaerd/Estadão

Jornal da Tarde - 14 de dezembro de 1981

Publicidade

ÁGUAS CLARAS

Maria Amélia Rocha Lopes

O grupo Nushkuralla, o organizador do Reencontro de Águas Claras, marcou o início do show para as quatro horas da tarde deste último sábado. Os portões do estádio de futebol do Palmeiras foram abertos às 13h e, sem grandes problemas, o público foi chegando. Havia em tudo uma disposição de reeditar os bonitos momentos do II Festival de Aguas Claras realizado nos primeiros dias de setembro no município de Iacanga e, afinal, a razão deste Reencontro.

A mesma música que marcou a abertura do Especial que a TV Bandeirantes fez sobre aquele festival abria também a programação deste sábado — um solo de violino de Zé Gomes e Silvano, num pequeno instrumento de percussão.

Publicidade

Apesar de pelas arquibancadas e gramado não estarem mais que dez mil pessoas (o estádio comporta 40 mil pessoas), o sol, que apareceu depois de um tempo ameaçador de chuva, fazia supor que este público apareceria um pouco mais tarde e à medida que as grandes estrelas fossem se apresentando. Para este tanto de pessoas cantaram o Vozes e Violas (Passoca, Almir Sater), Marlui Miranda, o Bendengó.

E foi exatamente na hora que este último grupo fazia sua apresentação que aconteceu o inevitável: com tanto espaço no gramado. era incompreensível que o público ficasse espalhado à distância. Os próprios artistas no palco sentiam aquele distanciamento.

Houve, então, invasão do gramado. No microfone, Leivinha, um dos organizadores, pedia calma avisando que a invasão não seria reprimida, mas que todos o fizessem devagar para evitar que se machucassem. Mesmo assim, quase uma centena de pessoas, com escoriações leves, passaram pelo pronto-socorro armado no estádio.

Este foi o primeiro momento desagradável daquele dia. Os palhaço, o globo da morte e os trapezistas também não conseguiram melhorar o clima criado com a confusão. As paralisações muito grandes entre um show e outro espalhavam um clima melancólico na platéia e, nos bastidores, um certo nervosismo porque os artistas iam se amontoando embaixo do palco.

Publicidade

PUBLICIDADE O primeiro lance de alegria, dança e muitas palmas aconteceu com Paulinho Boca de Cantor, que misturou seu novo repertório com sucessos dos Novos Baianos. Jorge Mautner e Diana Pequeno também conseguiram manter o ânimo do público altos assim como Egberto Gismonti, recebido como um grande ídolo para um show solo, logo depois de Arthur Moreira Lima. Egberto fez solo de piano e dois números de violão com Nando Carneiro; em seguida, promoveu o que chamou de “um festejo de amizade”: seu encontro ao piano com Arthur Moreira Lima. Era muito bonito o que acontecia no palco, mas aí começava-se a perceber que era também muito diferente de Iacanga, na fazenda. Ali a espera não irritava e o público alternava-se naturalmente de acordo com as suas preferências musicais, quer dizer, um show só de piano acústico tinha a sua platéia, assim como o de rock, ou country, ou qualquer outro género. Mas no campo de futebol não. Começaram os gritos durante alguns shows: muita gente pedia a presença de Raul Seixas, de Gil. Queriam coisas animadas para combater o frio que a chuva começava a trazer. As numeradas cobertas foram invadidas, os artistas cada vez em número maior abrigavam-se debaixo do palco. Quem ficou no gramado usou como proteção as tiras de carpete que cobriam o campo.

Valeu?

Publicidade

Em alta Acervo Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Nos bastidores começavam as reclamações. Aquela “organização” não lembrava nada a de Iacanga. Houve discussão entre empresários, cada qual querendo colocar seu artista no palco o mais cedo possível para não correr o risco de fazê-lo cantar para um pingo de gente. O ótimo Itamar Assumpção e a Banda Isca de Polícia esperaram horas e entraram debaixo de chuva. Gilberto Gil esteve impecável com a voz descansada nas férias na Bahia e uma banda afinadíssima. O atraso fez com que perdesse o jogo do Flamengo contra o Liverpool, mas na metade do show anunciou feliz os três a zero que fizeram o time carioca campeão do mundo. Daí para a frente só não aconteceram trocas de tapas porque o bom senso falou mais alto. Gil acabou seu show e Alceu Valença “tomou” o palco, garantindo a sua vez. Leivinha tentava persuadi-lo com a alegação de que outras pessoas haviam chegado primeiro. Não conseguiu. Quem tinha empresário para brigar por si, conseguiu sair-se bem. Quem não, teve de suportar o desaforo, como o pacato sanfoneiro Oswaldinho. Esperando a sua vez desde as cinco horas da tarde, por volta de duas da manhã ouviu um organizador pedir que tocasse duas músicas no final (o que seria por volta de quatro da manhã). Recusou-se e viu o organizador oferecer o cachê “mesmo assim ‘. Agradeceu calmamente dizendo “pode ficar com seu cheque. Tenho dois forrozinhos pra fazer e estou indo embora”.

Os fogos de artifício prometidos foram acesos antes do final, no começo da chuva. Raul Seixas entrou no palco às 15 para as três (estava marcado para cantar até as oito da noite) e ficou até as quatro da manhã, horário em que o Reencontro foi dado por encerrado.

Publicidade

E aí ficaram algumas dúvidas sobre a validade de se ter realizado o Reencontro. Tudo foi feito visando, também, ao retorno do investimento feito no festival na fazenda e o Pú-blico chegou, no máximo, a 20 mil pessoas, ou seja, a metade do que se esperava atingir.

A desorganização atrapalhou até alguns bons shows que, se tivessem entrado no horário e com boa qualidade de som, teriam rendido muito mais e, afinal, por que não aconteceram os shows de Baby Consuelo e Pepeu Gomes?

Instalados num hotel ontem à tarde, Baby, Pepeu e sua equipe de 15 pessoas, entre músicos e técnicos, só diziam que dariam uma entrevista coletiva nesta terça-feira para contar as “coisas inacreditáveis” que aconteceram nos bastidores.

Nestes mesmos bastidores corriam informações de que teriam sido impedidos de tocar pela direção do festival e que, se insistissem teriam o som desligado durante seu show. Dizia-se que a confusão teria origem na questão do horário. Baby e Pepeu se manifestarão oficialmente. Espera-se que, de sua parte, os organizadores também. Quem pagou merece respeito.

Publicidade

Reportagem sobre o 'Reencontro de Águas Claras' no Jornal da Tarde de 14 de dezembro de 1981. Foto: Acervo Estadão

Jornal da Tarde - 10 de dezembro de 1981

Anúncio da Levi's sobre o 'Reencontro de Águas Claras'. Foto: Acervo Estadão

Jornal da Tarde - 14 de dezembro de 1981

Página do Jornal da Tarde de 14 de dezembro de 1981 com reportagem sobre o 'Reencontro de Águas Claras'. Foto: Acervo Estadão

Estadão - 8 de setembro de 1981

Página do Estadão de 8 de setembro de 1981 com reportagem sobre o Festival de Águas Claras, com encerramento de Gilberto Gil. Foto: Acervo Estadão

Gilberto Gil Cantor baiano se apresentacom o grupo "Os Mutantese Orquestra". Foto:23/10/1967 Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil O músico e compositor Gilberto Gil durante apresentação, São Paulo, SP, 20/10/1967. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil O músico e compositor Gilberto Gil durante apresentação, São Paulo, SP, 20/10/1967. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil O cantor e compositor Gilberto Gil em foto de 20/10/1967. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1968) Sob o comando de Caetano Veloso e Gilberto Gil, a TV Tupi estreia o programaDivino e Maravilhoso, quetraziapara o público, a modernidade do novo movimento denominado de Tropicalismo.São Paulo, SP. 28/10/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Gosta e Os Mutantes Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Gosta e Os Mutantes durante gravação do programaDivino e Maravilhoso, da TVTupi,São Paulo, SP. 28/10/1968. Foto: Acervo/Estadão Os Mutantes,Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Jorge Ben Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa (sentada) e Jorge Ben no programa Divino Maravilhoso, São Paulo, SP. 28/10/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1968) Os artistastropicalistas Gilberto Gile Caetano Veloso, 1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1968) Retrato de Gilberto Gil e Caetano Veloso durante entrevista em São Paulo.SP, 05/11/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1968) Os músicos Gilberto Gil e Caetano Veloso durante entrevista em São Paulo.SP, 05/11/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso Gilberto Gil e Caetano Veloso durante entrevista em São Paulo.SP, 05/11/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Nara Leão (1968_ Gilberto Gil, ao lado de Nara Leão durante entrevista com jornalista,São Paulo, SP, 29/5/1968. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 16/09/1968. O músico Gilberto Gil chega ao apartamento de Caetano Veloso, na Avenida São Luiz, região central da cidade, para dar apoio ao amigo, que concedeu entrevista para comentar sobre o incidente ocorrido durante apresentação da música "Proibido Proibir", no III Festival Internacional da Canção, etapa realizada no Tuca. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil em 1969 Gilberto Gil na gravadora Phonogramem 23/7/1969. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil nos anos 1970 Gilberto Gil nos anos 1970 Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil O cantor e compositor Gilberto Gil com a filha no colo, concede entrevista a repórteres,Rio de Janeiro, RJ, 14/01/1972. Foto: Acervo/Estadão Caetano Veloso e Gilberto Gil (1972) Os músicos, Caetano Velosoe Gilberto Gil, sorriem durante entrevista.Rio de Janeiro, RJ. 19/03/1972. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Elis Regina Gilberto Gil e Elis Regina dividem o palco em 11/05/1973 Foto: Acervo/Estadão Gil e Elis Gilberto Gil e Elis Regina em 1973. Foto: Acervo/Estadão Phono 73 Gilberto Gil e Fagner no Phono 73. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1973) Gilberto Gil e Caetano Veloso durante o Phono 73 realizado no Pavilhão de Exposições do Anhembi em São Paulo, SP, 11/5/1973. Foto: Acervo/Estadão O cantor e compositor Gilberto Gil completa 70 anos nesta terça-feira Gilberto Gil durante entrevista em 1974 Foto: Acervo/Estadão Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa e Gilberto Gil, durante entrevista sobre os Doces Bárbaros,Rio de Janeiro, RJ. 22/6/1976. Foto: Acervo/Estadão Gal Costa e Gilberto Gil Os músicos Gilberto Gil junto de Gal Costa durante show do Álbum Doces Bárbaros, no Anhembi,São Paulo, SP, 19/6/1976. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gal Costa Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gal Costa, durante o show dos Doces Bárbaros,no Anhembi, São Paulo, SP, 24/6/1976. Foto: Acervo/Estadão Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil Gal Costa, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, no show dos Doces Bárbaros no Teatro Elis Regina, no Anhembi, São Paulo, SP, 24/6/1976. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil Em 1976, Gilberto Gil responde processo porte de maconha. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil e Caetano Veloso (1976) O músico Gilberto Gil érecebido no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pelo filho Pedro Gil e pelo o colega Caetano Veloso, após ter ficado preso 14 dias em Florianópolis, por porte de maconha. Rio de Janeiro, RJ, 20/7/1976. Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso durante apresentação dos Doces Bárbaros.Rio de Janeiro, RJ. 08/8/1978. Foto: Acervo/Estadão Gil e sua filha Nara O músico Gilberto Gil e sua filha Nara durante show do álbum Brasil, São Paulo, SP, 01/08/1979. Foto: Acervo/Estadão Preta Gil e Gilberto Gil (1979) Preta Gil, uma garotinha prestes a completar 5 anos que ainda usava chupeta em 1979, 'invadiu' a entrevista do pai famoso e roubou a cena. Afoto inédita doEstadão Acervotraduz exatamente o que a própria cantora se autodefiniu em uma entrevista de 2004. "Desde garota estive exposta porque sou filha de um ícone da MPB. Eu era metidinha". Foto: Acervo/Estadão Gal Costa e Gilberto Gil Gal Costa foi uma das convidadas de Gilberto Gil, no showGil 20 Anos Luz - Amigos do Gil, em shows realizados no o Anhembi,São Paulo, SP, SP. 16/11/1985 Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil (1985) Gilberto Gil no Rock in Rio I, 20/01/1985 Foto: Acervo/Estadão Gilberto Gil (1985) Apresentação do cantor Gilberto Gil no Rock in Rio I, 20/01/1985. Foto: Acervo/Estadão 1 / 34

Jornal da Tarde

Publicidade

Por 46 anos [de 4 de janeiro de 1966 a 31 de outubro de 2012] o Jornal da Tarde deixou sua marca na imprensa brasileira.

Neste blog são mostradas algumas das capas e páginas marcantes dessa publicação do Grupo Estado que protagonizou uma história de inovações gráficas e de linguagem no jornalismo.

Um exemplo é a histórica capa do menino chorando após a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

ACERVO