Glória Maria foi matéria da capa do caderno Telejornal do Estadão de 20/9/1998 Foto: Acervo/Estadão





O nome dela é trabalho

BEATRIZ COELHO SILVA

Glória Maria, repórter da Globo que desde julho divide a apresentação do Fantástico com Pedro Bial, é, pessoalmente, tão bonita e elegante como na TV. Ela se veste bem, sem se preocupar em seguir moda. É segura quando falado trabalho, mas surpreendentemente tímida ao ser fotografada. Chegar ao Fantástico foi um passo importante na carreira da jornalista, que começou a trabalhar na Globo aos 16 anos, na década de 70.

Glória prefere não dizer em que ano, “porque as pessoas vão fazer contas e adivinhar minha idade.” Foi a primeira repórter negra da TV brasileira e, também, a primeira que quebrou o padrão de beleza clássica imposto pelo Fantástico para as suas apresentadoras.

Mas Glória gosta mesmo é de ser repórter. Na entrevista, ela fala das experiências pelo mundo, de como deu a volta por cima enfrentando o racismo e só foi reticente ao falar das coisas do coração. “Estou amando e isso basta”, disse, cortando o assunto.

Estado – Como foi que você se tornou repórter?

Glória – Entrei para a Globo nos anos 70, quando o repórter não aparecia no vídeo. Eu apurava as notícias e fazia os textos que eram lidos pelo Cid Moreira e pelo Sérgio Chapelin. Quando Armando Nogueira, então diretor de Jornalismo, decidiu que o repórter ia aparecer, fui uma das últimas a aceitar porque vinha de uma geração que queria ser de esquerda, minha paixão era escrever e achava que aparecer na TV não tinha muito a ver. Além disso,era tímida. E havia o problema do racismo. Sofrera com ele e não queria me expor mais.

Estado – Hoje, como você lida com o racismo?

Glória – Hoje sofro menos porque sei administrar melhor essa questão. Não vou dizer que não dói, mas já conheço o antídoto. Acho um absurdo ainda existir gente que classifica as pessoas pela cor da pele. Isso me faz sofrer. E não adianta ser bem- sucedida profissionalmente ou famosa, porque quem é racista é e ponto. Hoje é mais raro alguém fazer uma demonstração racista acintosa. Mas o racismo existe, embora diluído. As pessoas com essa mentalidade vêm me contar milhões de histórias racistas para provarem que não são. Subestimam a gente, por causa da cor.

Estado – Você foi uma das primeiras pessoas a reagir publicamente contra o racismo?

Glória – Foi há muito tempo, no fim dos anos 70. Fui impedida de entrar num hotel cinco-estrelas, no Rio, e dei queixa na delegacia. Na época, racismo era só contravenção e não crime, como atualmente. O preconceito era tanto que, em vez de as pessoas pensarem no problema que eu havia enfrentado,ficaram comentando o que eu estava fazendo naquele hotel, àquela hora. Mas não fico lamentando que as coisas são mais difíceis porque sou negra. Só não aceito ser a negra estereotipada. Não tenho de gostar de pagode só porque sou negra.

Entrevista de Glória Maria ao caderno Telejornal do Estadão de 20/9/1998 Foto: Acervo/Estadão

Estado – Como concilia a apresentação do Fantástico com reportagens?

Glória – Trabalhando 18 horas por dia (riso). Na verdade, tenho folga às segundas-feiras e faço reportagens de terça a quinta, geralmente viajando pelo mundo. Sexta e sábado, fico na emissora, para entrar com chamadas,gravar cabeças (texto de apresentação das reportagens) e cuidar da edição.Só apresento o Fantástico porque não me impede de fazer reportagens, que é o que mais gosto.

Estado – Sobra tempo para namorar?

Glória – Tem de sobrar, né? Mas é complicado, os horários são muito confusos e paro pouco no Rio. Mas não reclamo: essa foi a minha opção de vida. Escolhi não ter filhos para ser repórter e poder me entregar totalmente ao trabalho.

Estado – Acha que não dá para conciliar família e trabalho?

Glória – Eu não consigo. Mesmo outras profissionais da Globo tiveram de puxar o freio no trabalho para ter filhos. É o caso da Fátima (Bernardes),por exemplo. Depois, eu não teria um filho para ser criado por babá ou avó.Nem me imagino dizendo para o chefe de reportagem: “Olha, eu não posso embarcar para a China porque meu filho está com febre.” Então, eu me dediquei à profissão e deu muito certo.

Estado – Dizem que você tem o maior salário de repórter na Globo.

Glória – Quem me dera! Tomara que o Cristo Redentor, que está diante da emissora, ouça e torne verdade as suas palavras! Meu salário é bem razoável para o mercado, mas acho que poderia ganhar muito mais. Não sou de ficar brigando por salário, acho chato reivindicar. Aliás, nem tenho tempo: viajo tanto que tenho outros assuntos para falar quando estou no Rio.

Estado – Quais foram suas reportagens mais importantes ou que deram mais satisfação?

Glória – Ah, foram muitas. Houve a subida ao Himaláia, que são 5,6 mil metros de altura. Cobri a tomada da embaixada do Japão no Peru. Foram 12dias sem dormir, dando flashes de lá, naquela incerteza se iam invadir ou não o prédio. Houve a Guerra das Malvinas. Eu insisti tanto que Armando Nogueira me mandou para lá. Foi horrível. Guerra é um horror, nunca mais quero cobrir uma. Até porque você não vai até onde a guerra está ocorrendo,mas fica dependendo de informações oficiais dos exércitos envolvidos. Gosto de reportagens como as que fiz na embaixada do Japão.

Estado – O que falta fazer?

Glória – Muita coisa e três delas eu quero já. Uma é ir ao Afeganistão conhecer aquelas mulheres que não podem ser vistas nem tocadas. Elas usam uma roupa preta, com uma tela no lugar dos olhos e uma armação para ninguém encostar nelas. A outra reportagem é com os esquimós, aqueles que enterram as mulheres no gelo, assim que elas nascem. Quero também ir à África negra,naquelas regiões primitivas. A direção da Globo está temerosa, acha que corro riscos. Mas não tenho medo. Seria a glória morrer numa reportagem dessas. Uma pessoa que viajou tanto como eu e viveu tantas aventuras não deveria ter uma morte prosaica.

Estado – Quanto aos entrevistados, quais mais a fascinaram ?

Glória – Fiquei impressionada com Jimmy Carter. Eu o entrevistei quando ele tomou posse na presidência dos Estados Unidos, em 1976. Mick Jagger é muito atraente, assim como Julio Iglesias. De mulheres eu lembro da cantora Joan Baez, que entrevistei quando ela veio ao Brasil e namorava o James Taylor. Ela era fantástica.

Estado – Como o público reage quando a vê na rua?

Glória – Com carinho. Sou amiga da família, aquela que eles estão acostumados a ver viajando pelo mundo afora. Eles entendem perfeitamente a minha paixão pelo que faço. Veja bem, um menino que me viu voando de asa delta há 25 anos é um adulto que ainda me vê. Então, faço parte da família.

Estado – Como se mantém sempre elegante e em forma?

Glória – As figurinistas do Fantástico dizem que as pessoas ligam, perguntando onde encontrar as roupas que uso. Mas, fora da TV, eu me visto diferente. Meu pai era alfaiate e até os 14 ou 15 anos nunca havia comprado uma roupa. Por falta de dinheiro, minha mãe aproveitava retalhos para vestir-me. Hoje, compro pronta, pois é caro e difícil mandar fazer, e tenho roupas com mais de 20 anos. Eu pinto e arrumo meu cabelo, sempre. Pé e mão,eu faço em casa com uma manicure que vai lá. Para manter a forma, ando na praia do Leblon, onde moro, e faço alongamento com Antônio Negreiros(bailarino e professor de ginástica).

Estado – Dizem que você e o Negreiros estão namorando...

Glória – Sou amiga dele há 15 anos e, de vez em quando, a gente sai para jantar ou ver um espetáculo. As pessoas nos vêem e começam a dizer que estamos namorando. Mas não é verdade.

Estado – Com quem você está namorando?

Glória – Só digo que estou amando. Fui casada com um estrangeiro até há pouco tempo e agora estou amando. Só isso.

