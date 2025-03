Na primeira, o cavalo de um tilbury (carro com duas rodas e assentos puxado por animal) com ”os freios nos dentes" andou em disparada pelas ruas “atropellando quanto encontrava”. O outro acidente aconteceu no Brás, quando uma pessoa caiu de cima de uma carroça e foi atropelada por ela. O acidentado “ficou muito maltratado”, informa o jornal.

