Há 150 anos: chalet-botequim na Ilha dos Amores, a nova opção de lazer em SP

Na página de anúncios, encontramos mais detalhes sobre o novo Chalet-botequim. Segundo ele, haveria uma festa para a inauguração com hasteamento da bandeira nacional e banda. No cardápio do bar seriam servidos cervejas, vinhos, licores e comidas frias de manhã e à tarde.

A Ilha dos Amores ficava localizada no Rio Tamanduateí. O surgimento dessa ilha se deveu à retificação ocorrida no rio. Como resultado do processo, uma parte do rio acabou ficando dividido em dois, e no meio um pedaço de terra permaneceu.