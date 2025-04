Há 150 anos: Concessão pública suspeita no largo da Luz

A noticia intitulada ‘Extranha generosidade’ detalha a concessão do terreno sem custo para o beneficiário por 10 anos, desde que naquela parte do terreno a municipalidade possa depositar qualquer material da linha férrea que passa ao lado do largo.

“Gente do alheio, jámais póde ter o direito de dispôr de terrenos publicos fóra das raias do interesse social’, conclui o jornal sobre o fato suspeito.