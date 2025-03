Há 150 anos: ponte do Piques com problemas e cães mortos nas ruas de São Paulo

A seção ‘Noticiário’ da edição de 17 de março de 1875 da Província de São Paulo, trazia duas notícias sobre o dia-a-dia da cidade. A primeira alertava para as péssimas condições da ponte do Piques. “Alguns desastres já tem se dado alli”, alerta a nota sobre a ponte que passava sobre o Rio Anhangabaú. Também conhecida por ponte do Lorena, ela ficava na região onde hoje está o Largo da Memória.

A outra nota mostrava como era o controle dos animais que viviam nas ruas. Depois de mortos, a mando dos fiscais, os corpos são abandonados nas ruas sem "os remover para local apropriado".

Leia abaixo as notícias na íntegra.

Província de S. Paulo - 17/3/1875

A Província de São Paulo, 17/3/1875. Foto: Acervo Estadão

Ilustração de Marcos Müller a partir de relato de Hilario Pereira Magro Jr sobre a noite em que foi impresso o primeiro número do jornal 'A Província de São Paulo', hoje Estadão, em 4 de janeiro de 1875. Foto: Marcos Müller/Estadão

Máquina impressora Alauzet que imprimiu a primeira edição do jornal "A Província de São Paulo" em 4 de janeiro de 1875. Foto: Acervo Estadão

Primeiro exemplar original do jornal Estadão, que nasceu' como "A Província de São Paulo", em 4 de janeiro de 1875 e caderno especial dos 150 anos publicado em 4 de janeiro de 2025. Foto: Edmundo Leite/Estadão