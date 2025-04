Há 150 anos: Projeto do túnel no Canal da Mancha

A edição de 03 de abril de 1875 publicou a notícia de um projeto que só iria se realizar 119 anos depois, em 1994.

Trata-se do túnel do Canal da Mancha ‘um caminho de ferro submarino que deve ligar esta nação [França] com sua vizinha Inglaterra’.

O túnel, também chamado de Eurotúnel, estaria concluído em dois anos segundo a notícia.

Leia a íntegra abaixo.

A Província de São Paulo - 03 de abril de 1875

Província de São Paulo, 3 de abril de 1875. Foto: Acervo Estadão

