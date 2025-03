Há 150 anos: ruas de paralelepípedos não acabam com poças e lama na São Paulo de 1875

Um problema que perdura ainda nos dias atuais foi tema de uma nota na página 2 de ‘A Província de São Paulo’, primeiro nome do Estadão, na edição de 3 de março de 1875 . Se hoje é a má qualidade do asfalto que afeta os moradores da cidade, naquela época, ainda sem automóveis, era a má qualidade do assentamento com blocos de paralelepípedos sobre as ruas de terra que causava transtornos aos “transeuntes”.

O texto com o título endereçado à administração municipal - ainda não havia prefeito naquela época - apontava um problema bem em frente à primeira sede do jornal , na esquina da rua do Commercio com a rua de Palácio, atuais ruas do Tesouro e Álvares Penteado.

De nada vallem o calçamento de parallelepipedos na rua do Commercio. As poças continuam como de antes. Defronte da rua de Palacio, a água está represada sobre a calçada, devido isso ao máo assentamento dos parallelepidedos. A Província de São Paulo - 3 de março de 1875

Notícia sobre calçamento de paralelepípedos no jornal em 3 de março de 1875. Foto: Acervo Estadão

Há dias a camara mandou tapar um buraco enorme que ameaçava os transeuntes, e em compensação ficou um lamaçal horroroso. A Província de São Paulo, 3 de março de 1875

A’ municipalidade

Página do o jornal de 3 de março de 1875 com notícia sobre calçamento das ruas com paralelepípedos. Foto: Acervo Estadão

UMA NOITE EM 1875

Leia o relato do paginador da primeira edição do jornal

Ilustração de Marcos Müller a partir de relato de Hilario Pereira Magro Jr sobre a noite em que foi impresso o primeiro número do jornal 'A Província de São Paulo', hoje Estadão, em 4 de janeiro de 1875. Foto: Marcos Müller/Estadão

A PRIMEIRA IMPRESSORA

Máquina impressora Alauzet que imprimiu a primeira edição do jornal "A Província de São Paulo", em 4 de janeiro de 1875. Foto: Acervo Estadão

ESTADÃO 150 ANOS

