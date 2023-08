Há 60 anos, americanos, soviéticos e ingleses assinavam acordo que restringia testes atômicos

Um marco na história dos esforços pela paz completa seis décadas. Em 5 de agosto de 1963, no auge do período da Guerra Fria, as três maiores potências atômicas do mundo, os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, assinaram o acordo de Moscou, que restringia os testes de armas nucleares.

A manchete do Estadão de 6 de agosto de 1963 noticiou o acordo. A matéria que estampou a capa daquele dia, trazia a cobertura do evento. ”Em rápida e solene cerimônia realizada esta tarde, no Kremlin, os chanceleres da União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha firmaram o tratado de proscrição parcial das provas nucleares”, contava.

A importância do tratado foi ressaltada pelas autoridades, que nos seus discursos afirmavam que o acordo ”um prelúdio a novas medidas em beneficio da paz”.

Tratado de proibição de testes nucleares é machete do Estadão de 6 de agosto de 1963. Acervo/Estadão Foto: Acervo/Estadão

Testes subetrrâneos

O Tratado de Proibição Parcial de Ensaios Nucleares, que entrou em vigor em 10 de outubro do mesmo ano, impedia seus signatários de realizar testes nucleares na atmosfera, no espaço e embaixo d’água. À partir de então, os experimentos deveriam ser subterrâneos.

A comunidade internacional ainda estava sob o impacto da Crise dos Mísseis em Cuba, ocorrida há menos de um ano. Os dias de tensão diante do risco iminente de uma guerra atômica estavam frescos na memória coletiva quando o documento foi assinado.

Pessoas assistem ao pronunciamento do presidente Kennedy sobre a Crise dos Mísseis em outubro de 1962. REUTERS/Brian Snyder Foto: Brian Snyder/REUTERS

